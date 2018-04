V budove nedávno pribudlo celé druhé podlažie, kde sa presťahovalo oddelenie klinickej biochémie a hematológie i ambulancie súkromných a štátnych lekárov.

Námestovo 24. apríla (TASR) – Námestovskí zdravotníci už pôsobia v nových priestoroch Oravskej polikliniky. V budove nedávno pribudlo celé druhé podlažie, kde sa presťahovalo oddelenie klinickej biochémie a hematológie i ambulancie súkromných a štátnych lekárov. Otvorenie nových ambulancií má zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov. TASR informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Práce, ktoré sa začali minulý rok vo februári, sa skončili ešte vlani v decembri. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo platnosť koncom marca 2018. "Realizácia projektu zahŕňala od búracích prác, cez vybudovanie nových rozvodov vody, kanalizácie a ústredného kúrenia až po stavbu nových priečok, položenie dlažby a obkladov či nového náteru," spresnila hovorkyňa ŽSK s tým, že súčasťou projektu bol výťah ako na osobné, tak aj nákladné použitie. Celkové náklady na stavbu sa podľa Remencovej vyšplhali na 640.000 eur, pričom ďalších 175.000 eur investoval kraj do nákupu vybavenia pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie.



V marci sa na druhé poschodie polikliniky presunuli viaceré ambulancie. Pre pacientov sú k dispozícií pľúcna, interná a diabetologická ambulancia, očná ambulancia pre deti, ambulancia funkčnej diagnostiky a sonografia ambulancia, ECHO a tiež neštátna stomatologická ambulancia. "Do nových priestorov sa presťahovalo aj verejnosti neprístupné oddelenie klinickej biochémie a hematológie - laboratórium," priblížila riaditeľka Oravskej polikliniky Mária Šišková.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej dostupná zdravotná starostlivosť je základom pre stabilný ekonomický rast a zdravý rozvoj kraja. "Námestovčania pociťujú určitú nespravodlivosť v tom, že každý okres v regióne má svoju nemocnicu a najväčšia spádová oblasť svoju nemocnicu nemá. Aj takýmto spôsobom im chceme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Verím, že obyvatelia námestovského okresu sa budú tešiť zo služieb, ktoré v poliklinike pribudli," povedala.



Zriaďovateľom Oravskej polikliniky v Námestove je ŽSK a zároveň je to jediná poliklinika, ktorú kraj spravuje. Podľa Jurinovej si samotná budova žiada ešte ďalšiu dostavbu. "V blízkom období budeme žiadať o eurofondy na centrá zdravotnej integrovanej starostlivosti. Rovnako plánujeme dobudovanie rehabilitačného centra na prízemí," uzavrela.