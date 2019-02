Želiezovce chcú centrum mesta pokryť bezplatným internetom

Mestskí poslanci už pred časom schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov.

Želiezovce 20. februára (TASR) – Centrum Želiezoviec by mohlo byť v budúcnosti pokryté bezplatným širokopásmovým internetom. Mestskí poslanci už pred časom schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Z dotácie by sa následne vybudovali prístupové bezdrôtové body.



Projekt s názvom Wifi pre teba počíta so zabezpečením širokopásmového internetu v blízkosti domu kultúry, na budove mestského úradu a na Námestí sv. Jakuba. Celkové náklady sú vyčíslené na 15.000 eur. Mesto sa na nich bude podieľať spolufinancovaním v hodnote 750 eur.



V prípade, že mesto bude so svojou žiadosťou úspešné, nakúpi z dotácie hardvér a „krabicový softvér“. „Vytvorením bezdrôtových prístupových bodov by občania nášho mesta, ale aj návštevníci, prípadne turisti, mohli plnohodnotnejšie a efektívnejšie využívať svoj čas vďaka bezplatnému prístupu na internet. V budove mestského úradu by kvalitný bezdrôtový prístup na internet využili nielen občania, ale aj zamestnanci úradu a poslanci mestského zastupiteľstva,“ informovala radnica.