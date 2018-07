Žemberovce pripravujú festival Hago Fest

Prvý deň sa návštevníkom festivalu predstavia skupiny Maiden Tribute Band a Dynastia. Headlinerom večera bude bezpochyby skupina Gladiator.

Bratislava 4. júla (TASR) - V malebnej dedine Žemberovce pri Leviciach sa prvý raz v histórii uskutoční festival Hago Fest. Prvý ročník nového hudobného podujatia v dňoch 17. a 18. augusta si nenechajú ujsť ani slovenské spevácke hviezdy.



V penzióne Žemberovce bude poriadne živo, svedčí o tom aj atraktívny hudobný program, ktorý organizátori pripravili už počas prvého ročníka. Prvý deň sa návštevníkom festivalu predstavia skupiny Maiden Tribute Band a Dynastia. Headlinerom večera bude bezpochyby skupina Gladiator, ktorá poteší fanúšikov svojimi známymi hitmi ako Neviem ťa nájsť, Kúpim si pekný deň, Nemôžem dýchať, Milióny ciest, Keď sa láska podarí, Pesnička o Medulienke či Dnes je skvelý deň.



„Letné festivaly a akcie vonku majú svoju jedinečnú atmosféru. Veľmi sa tešíme na Hago Fest a pripravíme si niečo špeciálne na túto akciu,“ uviedol pre médiá frontman kapely Gladiator Miko Hladký.



Zaujímavý program ponúka aj druhý deň, otvorí ho skupina Salco a dvojica zabávačov Kajzer a Meluš. Po nich prídu na pódium dvojičky TWiiNS, ktoré majú na konte spolupráce s americkými rappermi ako sú FloRida, SnoopDogg a Sean Paul.



„Na festival sa veľmi tešíme, najmä na jeho atmosféru. Keďže sme vyrastali neďaleko, určite stretneme aj mnoho našich priateľov a rodinu,“ dodali Daniela a Veronika Nízlové.



Predstaví sa aj skupina Metropolis a záver druhého večera bude patriť Petrovi Cmorikovi a jeho Bandu. „Na toto podujatie sa s chlapcami tešíme, lebo pomáhame odštartovať niečo nové. Vízia usporiadateľa je vytvoriť tradíciu tohto festivalu a každoročne tak vdýchnuť do Žemberoviec život a priniesť tak do regiónu hudobný zážitok. Verím, že to bude raketový štart,“ dodal Cmorik.



Okrem hudobných zážitkov čakajú návštevníkov festivalu aj iné atrakcie, pozornosť hlavne pánskych návštevníkov zaujme súťaž Miss mokré tričko. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.