Opitý vodič nezvládol riadenie, nafúkal takmer 5 promile

Zemplínska Teplica 20. mája (TASR) – Dopravnú nehodu spôsobil v sobotu (18. 5.) v obci Zemplínska Teplica (okres Trebišov) 39-ročný opitý muž z okresu Trebišov. Dychovou skúškou mu policajti namerali 4,75 promile alkoholu.



K nehode došlo krátko pred 15.00 h, keď vodič nezvládol vedenie vozidla značky Dacia Logan a narazil do odstaveného obytného karavanu.



"Predbežná lekárska správa zranenia nepotvrdila, dychová skúška však potvrdila prítomnosť alkoholu, a to v množstve 2,28 miligramu na liter alkoholu v dychu (4,75 promile), a suverénne ho zaradila medzi 'alkoholových rekordérov' minulého týždňa," uviedla Ivanová.



Šťastím podľa nej bolo najmä to, že sa mu do cesty "nepriplietol" nikto iný. Muža polícia obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Minulý týždeň policajti v Košickom kraji odhalili 34 previnilcov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.