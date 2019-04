CHCELA ZRAZIŤ POLICAJTA: Andrea R. ušla z miesta dopravnej nehody

Policajti napokon boli nútení zastaviť vozidlo streľbou do pneumatiky. Vodička však v jazde pokračovala.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Žena, ktorá počas štvrtkového (4. 4.) rána mala spôsobiť dopravnú nehodu, z miesta nehody ušla. V ten istý deň chcela zraziť policajta. Andrei R. z Bratislavy namerali v dychu 0,25 promile alkoholu. TASR o prípade informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Policajti získali informácie o mimoriadne nebezpečnej jazde vozidla značky Peugeot krátko po 8.15 h. "Vozidlo zodpovedajúce opisu hliadka diaľničného oddelenia spozorovala odstavené na krajnici diaľnice D1 v smere do Trnavy. Pretože žena hliadke uviedla, že vozidlo má poruchu, a hliadka nedisponovala označovacími prekážkami, existovalo zvýšené riziko vzniku dopravnej nehody. Hliadka ju sprevádzala za zníženej rýchlosti na oddelenie diaľničnej polície na vykonanie ďalších úkonov," priblížil. Dychovou skúškou jej bola nameraná prítomnosť alkoholu v dychu. Na miesto si vyžiadala rýchlu zdravotnícku pomoc. Záchranári ženu odviezli do jednej z nemocníc.



V poludňajších hodinách sa vodička dostavila opäť na oddelenie diaľničnej polície, kde jej bolo oznámené zadržanie jej vodičského preukazu z dôvodu spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Napriek tomu žena nasadla do auta a z miesta chcela odísť. Policajt diaľničného oddelenia jej v tom podľa Szeiffa chcel zabrániť, no na opakované výzvy na zastavenie nereagovala. "Vozidlo nasmerovala priamo na policajta a vysokou rýchlosťou vyštartovala priamo v jeho smere, čím bezprostredne ohrozila jeho život a zdravie," opísal.



Na výzvy na zastavenie vodička nereagovala a unikala z miesta vysokou rýchlosťou. Policajti napokon boli nútení zastaviť vozidlo streľbou do pneumatiky. Vodička však v jazde pokračovala. Auto napokon zostalo stáť na ulici Domové role v záhradkárskej oblasti. Žena odmietla z vozidla vystúpiť, nerešpektovala výzvy policajtov a kládla odpor. Z uvedeného dôvodu boli voči nej použité donucovacie prostriedky.



Ako Szeiff doplnil, vyšetrovateľom bol spracovaný podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvinenej. V prípade preukázania viny hrozí žene za takéto konanie trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov.