Žiaci súťažili v spracovaní rozhlasového príspevku v rusínskom jazyku

Košice 25. júna (TASR) – Viac ako 20 príspevkov prihlásili žiaci základných a stredných škôl do novinárskej súťaže v spracovaní rozhlasového príspevku v rusínskom jazyku. Víťazi prvého ročníka Memoriálu Silvie Zelinovej si v utorok prevzali ocenenia.



Ako pre TASR povedala Kristína Mojžišová, tímlíderka redakcie národnostného vysielania Rádia Patria - Štúdio RTVS Košice, chceli si nielen pripomenúť prácu svojej aktívnej bývalej kolegyne, ktorá pred dvomi rokmi podľahla chorobe, ale tiež dať deťom priestor povedať o živote Rusínov širokej verejnosti.



„Rozbiehalo sa to veľmi ťažko. Mala som pocit, že deti nechápu, že môžu robiť niečo novinárske. Kontaktovali sme učiteľov, pomáhali nám aj rodičia Silvie, ktorí chodili po školách a hovorili o tejto súťaži. Nakoniec sa vyzbieralo viac ako 20 príspevkov. Myslím si, že vzhľadom na množstvo škôl, ktoré učia rusínsky jazyk, je to dosť,“ uviedla s tým, že išlo o veľmi kvalitné príspevky. Podľa nej sú dnešné deti mediálne gramotné a zručné, a je potrebné zapojiť ich do tej novinárskej činnosti.



V kategórii mladší žiaci, ktorá bola určená pre deti do deviatich rokov, bola ocenená Soňa Kostinská zo Základnej školy (ZŠ) Komenského vo Svidníku, obsadila prvé miesto. Kategóriu od desiatich do 14 rokov vyhrala Anna Tarčová zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach. Druhé miesto získala Karolina Husnajova zo ZŠ Klenová v okrese Snina a ako tretí sa umiestnil Kristián Hrinko zo ZŠ Komenského vo Svidníku. V kategórii stredných škôl, respektíve od 14 do 21 rokov, zvíťazila Marianna Marusinová z Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku a Nataša Micenková z Bratislavy obsadila druhú priečku.



„Môj príspevok sa skladá z toho, že som sa rozprávala s ľuďmi z môjho okolia. Príspevok sa zameral na obdobie po roku 1989, ako sa kedysi žilo v meste Medzilaborce a ako to je teraz. Dalo mi to úplne iný názor a pohľad na tú dobu. Nejaké plusy mala tá, iné má táto doba,“ povedala pre TASR Tarčová. Uvedená súťaž bola jej prvým priamym kontaktom s redaktorskou činnosťou, no chce v nej pokračovať.



Mojžišová pripomenula, že súťaž sa vyhodnotením nekončí, začala sa totiž forma novej spolupráce. „Naším cieľom je v septembri navštíviť školy, na ktorých študujú naši víťazi, a spolu s naším redaktorom pripravia veľkú reportáž o škole,“ uviedla s tým, že tí budú zároveň moderátormi, v utorok nahrávali napríklad moderátorské texty k rozprávkam. Viesť by to mohlo aj k vzniku detskej relácii. Podľa jej slov i tieto aktivity majú posilniť vnímanie rusínskeho jazyka vo verejnom priestore a to, že ho národnostná menšina môže využívať v celom rozsahu, vrátane novinárskej práce.