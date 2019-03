Policajti v Žiari nad Hronom chytili Enrika, ktorý sa vyhýbal trestu

Mimo obytnej zóny použili na unikajúceho muža policajti tri varovné výstrely do vzduchu, na čo zareagoval tak, že sa ukryl do kríkov.

Žiar nad Hronom 11. marca (TASR) - Do výkonu trestu odňatia slobody eskortovali policajti 23-ročného Enrika, ktorý sa väzeniu vyhýbal od novembra minulého roka. Odsúdený bol za opakované trestné činy krádeže vlámaním, ale v minulosti sa dopustil aj trestného činu poškodzovania cudzej veci a marenia výkonu úradného rozhodnutia.



Ako v pondelok informovala Mária Faltániová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, policajti ho zadržali v sobotu 9. marca. Spolu s pátračom ho hľadali v dome, kde sa mal nachádzať. Po ich vstupe do domu však muž utiekol cez okno v kúpeľni von.



"Následne ho policajti začali prenasledovať. Enriko utekal smerom k lesu a na opakované výzvy s výstrahou, že budú použité donucovacie prostriedky nereagoval, taktiež ani na opakovanú výzvu, že bude použitá služobná zbraň," priblížila policajná hovorkyňa.



Mimo obytnej zóny použili na unikajúceho muža policajti tri varovné výstrely do vzduchu, na čo zareagoval tak, že sa ukryl do kríkov. "Následne boli voči nemu použité donucovacie prostriedky a v putách ho priviedli k služobnému autu. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol odsúdený eskortovaný rovno do výkonu trestu odňatia slobody," dodala Faltániová.