Pre chybu vo verejnom obstarávaní prišiel Žiar nad Hronom o dotáciu

Žiar nad Hronom 24. júla (TASR) - Pre chyby v procese verejného obstarávania prišlo mesto Žiar nad Hronom o dotáciu, vďaka ktorej chcelo na mestských objektoch zrealizovať vodozádržné opatrenia na zhromažďovanie a ďalšie využívanie dažďových vôd.



Dotácia vo výške 538.555 eur z ministerstva životného prostredia bola podľa informácií zverejnených prostredníctvom internetového portálu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu schválená mestu v polovici mája tohto roka.



Hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák potvrdil, že mesto formálne pochybilo v procese verejného obstarávania, čim nesplnilo podmienku poskytnutia pomoci. "Mesto sa preto musí opätovne zapojiť do vyhlásenej výzvy so žiadosťou o získanie nenávratného finančného príspevku," podotkol.



"Pri verejnom obstarávaní na tento projekt bola urobená administratívna chyba, ktorú nám riadiaci orgán vytkol, preto musíme obstaranie opakovať. Tým pádom nestíhame aktuálne kolo výzvy a s projektom vodozádržných opatrení sa budeme uchádzať o dotáciu v najbližšom kole výzvy," uviedol k aktuálnej situácii vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Spomínaný projekt rieši zachytávanie dažďovej vody z mestských objektov, ako sú základné a materské školy, plaváreň či zimný štadión. Dažďová voda mala byť zachytávaná tromi spôsobmi, pričom výhodou projektu je podľa samosprávy najmä zníženie odtoku zrážkovej vody do kanalizačnej siete.