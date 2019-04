V aute mestskej polície v Žiari nad Hronom pribudne defibrilátor

K dispozícii tak bude pre všetkých obyvateľov, ktorí ho budú potrebovať.

Žiar nad Hronom 30. apríla (TASR) - V služobnom vozidle žiarskych mestských policajtov už čoskoro pribudne prístroj na záchranu života. Mestská polícia (MsP) v Žiari nad Hronom plánuje zakúpiť defibrilátor.



Náčelník MsP v Žiari nad Hronom Róbert Šiška uviedol, že chcú aj takýmto spôsobom prispieť k bezpečnosti v meste. Defibrilátor budú mať policajti v služobnom vozidle, k dispozícii tak bude pre všetkých obyvateľov, ktorí ho budú potrebovať.



Na kúpu prístroja odsúhlasili žiarski mestskí poslanci 2500 eur. Podľa Šišku chcú prístroj zabezpečiť čo najskôr. Aj keď sa vo svojej doterajšej praxi náčelník s prípadom, keď by bol takýto prístroj potrebný, nestretol, jeho zakúpenie považuje za prínos. Zariadenie má podľa jeho slov veľký význam.



Príslušníkov MsP tak čaká v najbližšej dobe školenie, v rámci ktorého sa naučia, ako prístroj používať. "Budeme robiť pravidelné zdravotné školenia prvej pomoci. Je to dosť zanedbávaná oblasť, chceli by sme minimálne raz ročne urobiť takéto zdravotnícke školenie pre všetkých mestských policajtov," poznamenal Šiška s tým, že aj takýmto spôsobom chcú skvalitňovať prácu MsP.