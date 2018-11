Voľné parkovacie miesta v Žiari nad Hronom nájdu vodiči cez aplikáciu

Hlavnou ambíciou nového inteligentného parkovania je vytesniť z centra dlhodobo parkujúce autá a, naopak, podporiť krátkodobé parkovanie.

Žiar nad Hronom 6. novembra (TASR) - Parkovanie v centre Žiaru nad Hronom by malo byť po novom jednoduchšie. Vďaka novej aplikácii budú mať obyvatelia či návštevníci mesta prehľad o presnom počte voľných parkovacích miest v centre mesta. Hlavnou ambíciou nového inteligentného parkovania je vytesniť z centra dlhodobo parkujúce autá a, naopak, podporiť krátkodobé parkovanie.



Do systému parkovania je v prvej fáze zaradených celkom 120 parkovacích miest na Štefana Moysesa, Námestí Matice slovenskej a pri neďalekom hoteli. Na týchto parkovacích miestach osadili senzory, ktoré odošlú do systému informáciu, či je miesto obsadené alebo nie. Prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom Juraj Miškovič uviedol, že čas a prax ukážu, či budú takto vybavené aj ďalšie parkovacie plochy v meste.



Či sú parkovacie miesta voľné, zistia vodiči jednoducho prostredníctvom aplikácie, ktorá ich zároveň na voľné miesto navedie podobne ako navigácia. "Prostredníctvom nej si môže ktokoľvek pozrieť obsadenosť toho parkovacieho miesta, historickú informáciu, teda aká je priemerná obsadenosť parkovísk, či sa mi tam oplatí ísť, keď napríklad v obednom čase je to najvyťaženejšie parkovisko, a podobne," vysvetlil IT špecialista spoločnosti Orange Martin Luknič.



Nový systém parkovania pomôže podľa jeho slov samospráve vyhodnotiť situáciu v tejto oblasti. "Mesto tak bude vedieť, ako dlho sú tieto miesta využívané, či tam nie sú autá, ktoré tam stoja dlhodobo a blokujú parkovacie miesta, ktoré by mohli byť oveľa lepšie využité v rámci rýchloobrátkového parkovania," podotkol Luknič.



Práve regulácia parkovania bez spoplatnenia je podľa Miškoviča základnou ambíciou nového systému. "Cieľom je sprístupniť parkovanie v centre mesta aj pre krátkodobých návštevníkov, pretože mesto Žiar nad Hronom nemá spoplatnené parkovanie a v krátkom čase nechceme na tom nič meniť. Na druhej strane, chceme formou dopravného značenia vytesniť dlhodobo parkujúce autá z centra mesta, pretože máme prípady, že tu auto v centrálnej mestskej zóne parkuje aj niekoľko dní, čo je pre nás neprijateľné," podotkol prednosta.



Nový systém parkovania stál mesto necelých 21.700 eur. V tejto cene je započítané osadenie snímačov, ich servis, vývoj aplikácie a jej aktualizácie, prevádzka systému na 36 mesiacov, pričom prvých 18 mesiacov pilotnej prevádzky mesto za prevádzku systému neplatí.