Dažďovú vodu z objektov v Žiari nad Hronom chcú zachytávať a využívať

Žiar nad Hronom 18. mája (TASR) - V Žiari nad Hronom chcú zachytávať a ďalej využívať dažďovú vodu z mestských objektov. Na projekt by chcela samospráva získať prostriedky z eurofondov, aktuálne pripravuje projektovú dokumentáciu, za ktorú podľa zverejnených dokumentov zaplatí 17.880 eur.



"Na opatrenia súvisiace so zhromažďovaním dažďovej vody by mala byť tento rok vyhlásená výzva z operačného programu Kvalita životného prostredia," priblížil hovorca mesta Martin Baláž s tým, že sa do nej chce mesto zapojiť a uchádzať sa o prostriedky na vybudovanie takéhoto systému.



Malo by ísť o zachytávanie dažďovej vody z mestských objektov, akými sú materské a základné školy či zimný štadión, ktorý mesto rekonštruuje. "Zatiaľ máme vytypovaných osem mestských objektov, kde by sme chceli zachytávať a využívať dažďovú vodu," podotkol s tým, že možno bude nakoniec týchto objektov viac.



Dažďová voda by mala byť zachytávaná a zvádzaná do nádrží, aby sa potom mohla využívať na zavlažovanie či v malých dažďových záhradách, ktoré budú tvoriť umelo vytvorené jazierka.