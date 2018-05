Mesto Žiar nad Hronom je bližšie k inteligentnému parkovaniu

Primátor Peter Antal pred časom avizoval, že parkovacie miesta v centre mesta vybavia snímačmi, vďaka ktorým budú mať vodiči aktuálny prehľad o voľných miestach.

Žiar nad Hronom 11. mája (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom je o krok bližšie k inteligentnému parkovaniu. Primátor Peter Antal pred časom avizoval, že parkovacie miesta v centre mesta vybavia snímačmi, vďaka ktorým budú mať vodiči aktuálny prehľad o voľných miestach. Podľa zverejnenej zmluvy to bude mesto stáť 21.686 eur, inštalované by mali byť už v najbližších týždňoch.



Ako sa uvádza v zmluve, pôjde o 120 parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne. Predmetom zmluvy, ktorú mesto uzavrelo so spoločnosťou Orange Slovensko, je jednorazové zriadenie snímačov a ich uvedenie do systému, ale aj administračná webová aplikácia, mobilná aplikácia pre občanov a tiež možnosť platenia parkovného cez SMS či mobilnú aplikáciu.



Antal už pred časom pripustil, že vďaka snímačom budú môcť nastaviť aj model časového parkovania. Samospráve sa nepáči, že parkovacie miesta v centre, ktoré majú slúžiť krátkodobo pre obyvateľov a návštevníkov mesta, využívajú na dlhodobé parkovanie zamestnanci priľahlých inštitúcií.