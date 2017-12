Bezplatné cestovanie žiakov v Žiline do 15 rokov sa v novom roku zmení

Už nebudú musieť dokladovať bezdlžnosť voči mestu Žilina.

Žilina 30. decembra (TASR) – V žilinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) sa od 1. januára 2018 zmenia podmienky pre bezplatné cestovanie žiakov od šesť do 15 rokov. Už nebudú musieť dokladovať bezdlžnosť voči mestu Žilina, ale iba trvalý pobyt.



Zmenu inicioval poslanec mestského zastupiteľstva (MsZ) Ľubomír Bechný a týka sa podľa neho zhruba tisíc detí, ktoré sú evidované ako neplatiči dane za smeti. "Nepovažujem za správne, že dieťa je platcom dane za smeti, pretože nemôže zarábať. Po druhé, Slovensko podpísalo dohovor práv dieťaťa v OSN, kde je napísané, že dieťa nesmie byť diskriminované. Z rôznych dôvodov – farby pleti, náboženstva, aj z dôvodu sociálnej situácie rodičov. V tomto prípade sa to týka všetkých detí. Chudobných, ale aj z rozvedených rodín, kde napríklad otec neplatí za smeti," povedal Bechný.



V žilinskom mestskom zastupiteľstve prvýkrát navrhol zmenu bezplatného cestovania žiakov v júni tohto roka, no poslanci ju neschválili. "Na novembrovom zastupiteľstve som predložil materiál znova. Prešlo to výraznou väčšinou, ale primátor to nepodpísal z dôvodu finančnej nevýhodnosti pre mesto. Na ďalšom zastupiteľstve chýbal jeden hlas do trojpätinovej väčšiny, ktorou sme chceli prelomiť primátorovo veto. Ale kolega Peter Ničík vsunul zmenu do bodu, ktorý nepriamo súvisel s dopravným podnikom, a ktorý poslanci schválili. Primátor to akceptoval, takže od januára môžu deti chodiť bezplatne MHD, aj keď sú dlžníci," uviedol Bechný.



Schválený materiál súvisel podľa žilinského primátora Igora Chomu s prevodom verejného osvetlenia z dopravného podniku na mesto a čerpaním úverových zdrojov, ktoré sú zazmluvnené do konca roka. "Poslanci ma donútili podpísať to tak, ako to navrhli. A keďže som si vedomý toho, že je dôležitejšie pre mesto dokončiť verejné osvetlenie, ako v tejto chvíli riešiť bezplatnú dopravu pre žiakov, tak som tak urobil. Ak by som uznesenie neschválil, bude to negatívne pre mesto z pohľadu čerpania úveru," vysvetlil žilinský primátor Igor Choma.



Bechný pripomenul, že problém s bezplatnou MHD začal po zhorení bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline a zrušení Základnej školy na Hollého ulici, ktorú navštevovali najmä deti zo žilinskej kolónie. Po zrušení školy musia dochádzať do vzdialenejších škôl a práve možnosť bezplatnej dopravy by im to výrazne zjednodušila. Ako neplatiči s dlhom za smeti ale výhodu využívať nemohli. "Pred začiatkom školského roka spustila občianska aktivistka Monika Končalová projekt Osvoj si jedno dieťa do školy, kde ľudia z celého Slovenska prispeli na trojmesačné lístky a zaplatili deťom dopravu. Po schválení zmien v MHD mestským zastupiteľstvom môžu od januára jazdiť deti bezplatne, aj keď sú dlžníci," uzavrel Bechný.