Budatínsky park v Žiline opäť hostí oslavy Dňa rodiny

Deň rodiny je druhý ročník úspešnej akcie, na ktorú minulý rok zavítalo 3500 účastníkov, spomenula Barbora Birnerová, druhá zástupkyňa primátora Žiliny a poslankyňa ŽSK.

Žilina 19. mája (TASR) - Budatínsky park v Žiline i tento rok hostí oslavy Dňa rodiny. Podujatie, ktorým sa Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a mesto Žilina pripojili k celosvetovým oslavám pri príležitosti Svetového dňa rodiny vyhláseného Organizáciou spojených národov, ponúkol v nedeľu tvorivé dielne, školu tanca či premietanie filmov.



"Deň rodiny je druhý ročník úspešnej akcie, na ktorú minulý rok zavítalo 3500 účastníkov. Ohlasy boli dobré, ľudia si podujatie pochvaľovali a aj v dotazníkoch písali, že by uvítali viac takýchto akcií," spomenula Barbora Birnerová, druhá zástupkyňa primátora Žiliny a poslankyňa ŽSK.



Kultúrny program v podobe vystúpení Martina Repáňa, folklórneho súboru Lieska zo Žiliny, Doris Day Band či Nebeskej muziky doplnili i zážitkové aktivity so psami či premietanie filmov vo Východnom paláci. Na detských návštevníkov čakali v areáli parku stanovištia viac ako desiatky neziskových organizácií, ktoré si pre nich pripravili zábavné aktivity a netradičné úlohy.



"Od začiatku sa prezentujeme ako kraj priateľský k rodinám. Snažíme sa rodinám vytvárať také podmienky, aby bol pre nich život v našom kraji jedinou a najlepšou voľbou. Zaviedli sme rodinné vstupné do našich múzeí a hradov, vybudovali sme detské kútiky v kultúrnych i v zdravotníckych zariadeniach, zrušili sme poplatky za pôrody v župných nemocniciach, na pomoc rodinám v núdzi sme zriadili Nadáciu ŽSK a Centrum rodinnej podpory," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Pokračovaním v prorodinných aktivitách je podľa nej aj podujatie Deň rodiny. "Chceme umožniť rodičom, starým rodičom a blízkym na chvíľku uniknúť od starostí, aby mohli spoločne stráviť vzácny čas a zabaviť sa pri tom," dodala.



Na Dni rodiny v Budatínskom parku spolupracuje ŽSK, mesto Žilina, Krajské kultúrne stredisko, Považské múzeum v Žiline a Nadácia na podporu rodiny ŽSK. Deň rodiny sa bude konať aj v Dolnom Kubíne, a to 16. júna.