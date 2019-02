Žilinskí colníci našli 138 fliaš alkoholu so starou kontrolnou známkou

Alkohol zabezpečili v 15 rôznych obchodoch, reštauráciách, hoteloch a penziónoch v Žilinskom kraji.

Žilina 23. februára (TASR) – Colníci v Žilinskom kraji našli od začiatku tohto roka 138 fliaš alkoholu so starou kontrolnou známkou, ktorý už viac ako rok nie je možné legálne predávať, skladovať ani prepravovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



"Možnosť dopredať zásoby spotrebiteľských balení liehu, označených kontrolnou známkou ešte podľa zákona číslo 105/2004 Z. z., bola do konca roka 2017. Od tohto dátumu sa oficiálne môžu na trhu nachádzať len balenia, na ktorých je nalepená 'nová' kontrolná známka," vysvetlila hovorkyňa CÚ Žilina.



Doplnila, že alkohol zabezpečili v 15 rôznych obchodoch, reštauráciách, hoteloch a penziónoch v Žilinskom kraji. "Niektoré fľaše boli priamo v predajni, iné sa nachádzali v skladových priestoroch. Colníci u prevádzkovateľov zisťovali, prečo porušili predpisy."



"Niektorí tvrdili, že nevedeli o tom, že fľaše liehu so starou kontrolnou známkou už predávať nemôžu. Ale boli tiež takí, ktorí ich ponúkali zákazníkom aj napriek tejto vedomosti," dodala Chríbiková.