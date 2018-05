Cykloraňajky ponúkli na žilinskom Bulvári približne 70 cyklistom

Podpora cyklistickej dopravy je podľa primátora Žiliny Igora Chomu jednou z priorít samosprávy, pretože vytvára priestor pre alternatívne formy dopravy.

Žilina 24. mája (TASR) – Raňajkové menu v podobe fit tyčinky, jablka a minerálnej vody pripravilo vo štvrtok ráno cyklistom na Bulvári mesto Žilina v spolupráci s občianskym združením Mulica.



Podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej sa počas jednej hodiny občerstvilo približne 70 cyklistov. "Od žiakov základných škôl, cez stredoškolákov až po dôchodcov. Podstatnú časť tvorili práve pracujúci, ktorí smerovali do zamestnania. V rámci prieskumu spokojnosti organizátori zisťovali aj momentálny začiatok a cieľ jazdy, ako aj trasovanie jednotlivých jázd a návrhy na zlepšenie infraštruktúry. Cyklistov podľa prieskumu najviac trápi nedobudovaná a neucelená sieť cyklotrás, ale aj nezodpovednosť a neohľaduplnosť vodičov áut a chodcov, ktorí si nevšímajú vyznačené cyklotrasy a prechádzajú cez ne, pričom dochádza ku kolíziám," uviedla Zigová.



"Našou snahou je podporiť cyklistov v zapojení sa do súťaže Do práce na bicykli 2018, ktorá odštartovala začiatkom mája, zistiť ich názor na cyklistickú infraštruktúru v našom meste a tiež poukázať na význam cyklodopravy v meste. Akcia sa konala v rámci projektu SOLEZ, ktorý podporuje aktivity zamerané na nízkouhlíkovú mobilitu v meste," doplnil vedúci oddelenia mobility Mestského úradu v Žiline Ľuboš Slebodník s tým, že akciu organizuje občianske združenie Mulica v Žiline už tretí rok a prvýkrát sa pripojilo aj mesto.



Podpora cyklistickej dopravy je podľa primátora Žiliny Igora Chomu jednou z priorít samosprávy, pretože vytvára priestor pre alternatívne formy dopravy. "Naším záujmom je posilniť budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry v Žiline, pretože len jej zmysluplné rozširovanie umožní nárast počtu cyklistov, a tým sa zníži množstvo áut v centre mesta. Cyklistika už nie je len lacnou a jednoduchou formou dopravy, stáva sa tiež životným štýlom. Teší ma, že čoraz viac Žilinčanov prichádza tomuto spôsobu prepravy na chuť," uzavrel žilinský primátor.