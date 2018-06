Do práce na bicykli jazdilo v máji v Žiline 530 ľudí

Oproti minulému roku sa do projektu zapojilo o 211 cyklistov viac, pričom jeden cyklista najazdil v priemere 126,17 km.

Žilina 28. júna (TASR) – Do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli sa v máji zapojilo 530 Žilinčanov, ktorí najazdili 66.870 kilometrov (km) a absolvovali 10.983 jázd. Oproti minulému roku sa do projektu zapojilo o 211 cyklistov viac, pričom jeden cyklista najazdil v priemere 126,17 km. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



Pripomenula, že cieľom súťaže je podnietiť ľudí k pravidelnému dochádzaniu do práce na bicykli a rozvíjať cyklistickú dopravu v slovenských mestách. "Súťažilo 160 tímov zo 76 žilinských spoločností a podarilo sa im ušetriť približne 18.472 kg CO2. Najväčší podiel na týchto číslach mali tímy Transport Team (177 jázd a 3889,21 km) a cyklisti z tímu Vur6oplus (199 jázd a 2764,10 km)," uviedol koordinátor kampane za mesto Žilina Ľuboš Slebodník.



Prvenstvo si odniesol Alojz Nižník z tímu Vur6oplus za 55 jázd, najviac kilometrov (1404,75) najazdil Milan Kamenský z tímu Tankuj Parkuj. "V aktuálnom ročníku kampane mohli prvýkrát zabojovať o hodnotné ceny aj samosprávy. Podmienkou bolo namotivovať k účasti v kampani aspoň 100 obyvateľov. Žiline sa podarilo uspieť a získala od partnera akcie päť cyklostojanov a jednu cyklopumpu, ktoré sú umiestnené na základe hlasovania občanov v centre mesta na Námestí Andreja Hlinku," doplnila hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



"Som veľmi rád, že Žilinčania si projekt obľúbili. Dôkazom je i zvyšujúci sa záujem o súťaž. Znamená to, že projekt má svoj zmysel a cyklistika v Žiline má svoje opodstatnenie. Je to nielen ekologickejšia, zdravšia, ale veľakrát i časovo úspornejšia forma prepravy do zamestnania," podotkol primátor Žiliny Igor Choma.