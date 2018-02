VIDEO: V Žiline majú nový röntgenový prístroj na ožarovanie nádorov

Kapacita stroja je okolo 50 pacientov denne.

Žilina 5. februára (TASR) – Na oddelení klinickej a radiačnej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline uviedli v pondelok do prevádzky nový röntgenový prístroj na ožarovanie nádorových ochorení.



Cena prístroja, ktorý je podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmaška určený prioritne na nenádorovú terapiu, bola 447.000 eur s DPH a jeho nákup financovali z kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré pridelili žilinskej fakultnej nemocnici ešte v roku 2017.



"Mnohí pacienti, ktorí doteraz potrebovali tento typ liečby, boli nútení dochádzať do Ružomberka. Čo hlavne starších pacientov, ktorí sú menej mobilní, odrádzalo od liečby, a tak viac trpeli. Na druhej strane, to navyšuje náklady pre ortopedické oddelenie, ktoré sa musí o takýchto pacientov starať. A nedá sa im pomôcť tak účinne ako pri prevádzke takéhoto prístroja," povedal Stalmašek.







Primárka oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina Dagmar Sudeková doplnila, že majú okolo 4500 onkologických pacientov. "Odhadom sme vypočítali, že kapacita stroja je 50 pacientov denne. Okrem degeneratívnych ochorení ho vieme využiť aj na kožné ochorenia ako psoriáza, nehojace sa rany, nehojace sa zápaly. Je tu aj určitá škála nádorových ochorení, ktoré sa dajú ožarovať. Sú to hlavne karcinómy kože a kostné metastázy. Čiže, to využitie je naozaj veľmi široké a pevne verím, že postupne budeme využívať celú jeho škálu," dodala Sudeková.