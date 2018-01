Igor Choma sa nebude opätovne uchádzať o post primátora

Doplnil, že v každom prípade chce splniť všetky sľuby, ktoré dal voličom v roku 2014.

Žilina 24. januára (TASR) – Primátor Žiliny Igor Choma nebude opätovne kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii v Žiline.



"Je to moje osobné rozhodnutie. Urobil som ho pred viac ako rokom. Myslím si, že posledné udalosti ma len utvrdzujú, že bolo správne. Ale som nastavený naozaj dokončiť všetko to, čo som rozrobil. Chcem mesto odovzdať vo veľmi dobrej kondícii. Také, ako historicky podľa mňa nikdy ani nebolo. A verím, že Žilinčania si zvolia dobrého nového primátora," povedal Choma.



Doplnil, že v každom prípade chce splniť všetky sľuby, ktoré dal voličom v roku 2014. "Všetky, s ktorými som išiel do volieb a vďaka ktorým som možno aj v tých voľbách v roku 2014 vyhral. Boli to štyri zásadné témy – areál žilinského športu, bezplatná MHD, cyklotrasy a požičovne bicyklov a boj s obezitou v základných školách. Popri tom som ešte veľmi často komunikoval tému obnovy a výstavby chodníkov v celom meste," dodal žilinský primátor.