J. Kuciak a M. Kušnírová získali in memoriam čestné občianstvo Žiliny

Žilina 2. júla (TASR) – Žilinská radnica počas pondelkového slávnostného podujatia ocenila ľudí, ktorí významne ovplyvnili spoločenský a kultúrny život v meste. Verejné uznania a ocenenia udelili deviatim osobnostiam, z toho štyrom in memoriam, celkovo v štyroch kategóriách – Čestné občianstvo mesta Žilina, Cena mesta Žilina, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina a Cena primátora mesta. Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo mesta Žilina, získali in memoriam zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová.



„Ocenenie navrhli udeliť mestskí poslanci za hodnoty, ktoré títo mladí vyznávali - žiť v pravde a osobným príkladom dávať ľuďom nádej, že sa dá na Slovensku slušne a morálne žiť," informovala TASR hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



V kategórii Cena mesta boli ocenení traja laureáti. Za činnosť v občianskom združení Náruč – Pomoc deťom v kríze, udelil ocenenie primátor jeho zakladateľovi a výkonnému riaditeľovi Ivanovi Leitmanovi. K osobnostiam mesta sa za vytvorenie správy o pomeroch v koncentračnom tábore Osvienčim-Brzezinka zapísali in memoriam aj Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler - väzni, ktorým sa podarilo z tohto tábora ujsť.



„Na svojom úteku sa dostali do Žiliny, kde v dome židovskej náboženskej obce nadiktovali správu o pomeroch v týchto táboroch, čím poskytli spojencom informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Ich správa je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov 20. storočia. Cenu prevzal predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl," doplnila hovorkyňa.



Žilinská radnica udelila aj uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta, ktoré si odniesli fotograf Jozef Feiler, sochár, maliar a umelec Štefan Pelikán a dlhoročný kronikár mesta Žilina Ján Štofko. Cena primátora mesta putuje tento rok do partnerského belgického mesta Essen. Ocenenie získal Marcel Mous za jeho prínos pri rozvíjaní priateľstva medzi mestami Žilina a Essen a medzi Slovenskom a Belgickom.



„Je pre mňa nesmiernou cťou oceniť osobnosti, ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena Žiliny doma i v zahraničí. Tieto mená sa stanú súčasťou úspešného príbehu o našom meste a výraznými písmenami sa vryjú do jeho dejín. Všetkým oceneným úprimne a z celého srdca blahoželám a ďakujem za ich prácu," povedal primátor mesta Igor Choma.



Žilinská radnica oceňuje významné osobnosti alebo kolektívy každý rok. Možnosť navrhnúť laureátov na ocenenia mohli aj samotní Žilinčania. Celkovo bolo nominovaných 48 osobností a kolektívov, z ktorých porota hlasovaním vybrala uvedených deväť mien.