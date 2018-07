Leto na Žilinskej univerzite bude patriť deťom

Štrnásty ročník Žilinskej detskej univerzity v termíne 9. do 13. júla prinesie pre 138 detí niekoľko noviniek v podobe prednášok na tému Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a bitcoin? či Geometria okolo nás.

Žilina 5. júla (TASR) - Žilinská univerzita (UNIZA) v Žiline aj tento rok vo svojich priestoroch privíta malých školákov, aby v nich svojimi aktivitami vzbudila zvedavosť a záujem o objavovanie okolitého sveta. Počas júla je pre najmenších pripravených viacero vzdelávacích podujatí a aktivít - 14. ročník detskej univerzity, letná jazyková škola či UNIZA klub zameraný na výučbu elementárnej slovnej zásoby. TASR informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



„Univerzita sa rada aj týmto spôsobom otvára verejnosti. Snažíme sa pritiahnuť deti už od ranného veku k vede a technike, aby v nej objavili krásu a zmysel a mohli ju raz študovať,“ povedal rektor UNIZA Jozef Jandačka.



Elektrotechnická fakulta UNIZA každoročne od roku 2005 nadväzuje na aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. Štrnásty ročník Žilinskej detskej univerzity v termíne 9. do 13. júla prinesie pre 138 detí niekoľko noviniek v podobe prednášok na tému Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a bitcoin? či Geometria okolo nás.



„Detská univerzita je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe,“ priblížila Slavíková. Štúdium bude ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan Elektrotechnickej fakulty deťom odovzdá diplomy a prizná titul "bakalárik" alebo "inžinierik". Počas týždňa pôjdu deti na výlet na žilinské letisko v Dolnom Hričove a navštívia aj žilinskú radnicu.



V Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA pre deti každoročne organizujú Detskú letnú jazykovú školu. Tá prináša inovatívny spôsob výučby cudzieho jazyka. „Každý rok sa nesie v znamení originálnej témy a piaty ročník nebude iný. V spolupráci so Strojníckou fakultou UNIZA vytvorili program postavený na pohybe – robota, kolies či budúcnosti. Obohatia slovnú zásobu z angličtiny o farby, rozmery, materiály, javy či cestovanie,“ uviedla.



Na konci týždňa sa uskutoční súťaž Vedecký milionár. Tá preverí vedomosti, ktoré deti počas celého týždňa nadobudli. Účastníci sa tiež dozvedia, ako funguje 3D tlačiareň a domov si odnesú nimi vytvorenú robotickú ruku. Týždeň bude ukončený slávnostnou promóciou a odovzdávaním diplomov. Tento rok sú pripravené dva termíny v dňoch od 9. – 13. júla a 16. – 20. júla.



Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity ponúka počas letných prázdnin UNIZAklub. Ten je vhodný pre deti od päť do 12 rokov a naučia sa elementárnu slovnú zásobu. Prostredníctvom hier, prezentácií a videí sa každý deň naučia niečo nové z rôznych oblastí. „Klub bude otvorený v termínoch 9. – 13. júla a 27. – 31. augusta,“ uzavrela Slavíková.