V Žiline búrajú piaty bytový dom na Bratislavskej ulici

V dome bývali štyri rodiny, pričom len jedna z nich mala platnú nájomnú zmluvu.

Žilina 26. októbra (TASR) - Mesto Žilina začalo v piatok búrať piaty bytový dom na Bratislavskej ulici z dôvodu zlého technického stavu a narušenej statiky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



"Na základe vypracovaného statického posudku bol objekt v havarijnom stave. Sanácia suterénnych stien by bola tak ekonomicky, ako aj časovo náročná, že objekt bolo odporučené asanovať v celom rozsahu," uviedol primátor Žiliny Igor Choma.



Podľa jeho slov bolo prakticky nemožné zaistiť stabilitu objektu tak, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí a ďalších okolitých objektov bytového domu. "Obyvateľov bytovky v lete presťahovali, objekt následne odpojili od vody a energií a zabezpečili proti vniknutiu," dodala Zigová.



Doplnila, že v dome bývali štyri rodiny, pričom len jedna z nich mala platnú nájomnú zmluvu. "Tej zabezpečili náhradné ubytovanie, ďalšie dve rodiny presťahovali do obytných kontajnerov na Bratislavskej ulici. V budúcnosti by mala v tejto lokalite vyrásť oddychová zóna. Asanáciu ďalších bytoviek mesto plánuje, aktuálne však nemá spracované statické posudky," uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.