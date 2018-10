Žilina doručí do každej domácnosti iba jedno oznámenie o voľbách

Nového primátora si budú Žilinčania vyberať spomedzi siedmich kandidátov a 31 mestských poslancov zo 150 kandidátov.

Žilina 2. októbra (TASR) – Mesto Žilina začalo s doručovaním oznámenia o čase a mieste konania komunálnych volieb, ktoré potrvá do 14. októbra 2018. V oznámení je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



"Oznámenie sa doručuje systémom jednej zásielky do domácnosti, čiže nie každému voličovi zvlášť. Ak teda v domácnosti žijú štyria voliči, do schránky príde jedno oznámenie. Nie štyri, ako to bývalo v minulosti. Na oznámení nebude uvedené meno a priezvisko voliča, ale len adresa jeho trvalého pobytu," vysvetlila vedúca odboru vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline Jana Brathová.



Žilinčania si zvolia primátora a 31 komunálnych poslancov v ôsmich volebných obvodoch. Počet volebných obvodov sa nemení a nemení sa ani počet poslancov. "Jediná zmena je, že do volebného obvodu č. 8 pribudli mestské časti Strážov a Mojšova Lúčka. Mestská časť Strážov pribudla z pôvodného volebného obvodu č. 7 a Mojšova Lúčka z volebného obvodu č. 6. Zároveň sa časť volebného obvodu č. 1 – Hliny VII a Malá Praha presunula do volebného obvodu č. 2," upozornila Brathová.



Nového primátora si budú Žilinčania vyberať spomedzi siedmich kandidátov a 31 mestských poslancov zo 150 kandidátov. "Voliči nájdu všetky informácie o pripravovaných voľbách aj na webovej stránke mesta Žilina a zároveň v časti eGOV/Voľby si môžu preveriť číslo volebného okrsku, v ktorom môžu voliť, názov volebného okrsku, adresu volebného okrsku. Taktiež majú k dispozícii zoznam volebných okrskov, v ktorom je možné vyhľadávať zaradenie konkrétnej ulice do volebného okrsku," dodala Zigová.



Komunálne voľby na Slovensku sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.