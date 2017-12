Mestská polícia v Žiline nainštaluje do konca roka 12 nových kamier

Do konca roka by mali pribudnúť dve v podchode z Národnej ulice na železničnú stanicu, štyri na sídlisku Hájik, jedna v mestskej časti Závodie a päť v centre mesta a jeho okolí.

Žilina 27. decembra (TASR) – Žilinská mestská polícia (MP) začala v novembri inštalovať na území mesta 12 nových kamier. Do konca roka by mali pribudnúť dve v podchode z Národnej ulice na železničnú stanicu, štyri na sídlisku Hájik, jedna v mestskej časti Závodie a päť v centre mesta a jeho okolí.



"Keď som prišiel na úrad, mali sme tri kamery, jedna bola funkčná. Dnes ich máme okolo 70 a stále ten počet rozširujeme. Pretože obyvatelia, ale aj my vidíme, že kamery majú svoj význam. Pomôžu dohľadať mnohokrát tých, ktorí sa nesprávajú slušne. Ale majú mnohokrát preventívny charakter. Lebo ak človek kameru vidí, správa sa inak, ako keď ju nevidí," zdôraznil primátor Žiliny Igor Choma.



Doplnil, že MP do 1. decembra zistila 21 podozrení zo spáchania trestných činov a zadržala 34 hľadaných osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. "Celkový počet zistených priestupkov bol 20.239. Z toho bolo napríklad 1230 priestupkov proti ochrane verejného poriadku, 24 krádeží, 912 prípadov nepovoleného požívania alkoholických nápojov na verejnosti, 16.460 dopravných priestupkov, 1382 prípadov nedodržania podmienok pre motorové vozidlá v pešej zóne, 158 prípadov požívania alkoholických látok mladistvými osobami a šesť prípadov požívania alkoholických látok maloletými," uviedol Choma.



V školiacom stredisku MP Žilina boli v roku 2017 dva kurzy. "Všetci frekventanti prešli úspešnou skúškou pred komisiou z Prezídia Policajného zboru SR. Celkovo bolo vyškolených 27 nových príslušníkov mestských a obecných polícií z rôznych samospráv Slovenska," dodal žilinský primátor.