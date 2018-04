Na festivale Allegretto zaznejú tri orchestrálne koncerty

Na otváracom koncerte festivalu sa predstaví talentovaný slovenský trubkár Stanislav Masaryk ako sólista v Haydnovom Koncerte pre trúbku a orchester Es dur.

Žilina 15. apríla (TASR) – Na 28. ročníku festivalu klasickej hudby Allegretto Žilina vystúpi od 16. do 21. apríla v Dome umenia Fatra v Žiline 11 interpretov z desiatich krajín. TASR o tom informovala manažérka festivalu Ivana Macaríková.



Doplnila, že počas šiestich koncertných večerov čakajú na divákov tri orchestrálne koncerty. "Okrem domáceho Štátneho komorného orchestra privítame po štyroch rokoch aj Štátnu filharmóniu Košice. A po minuloročnom vypredanom koncerte aj Slovenský mládežnícky orchester, ktorý unikátnym spôsobom spája študentov konzervatórií a hudobných akadémií z viacerých regiónov Slovenska," uviedla manažérka festivalu.



Na otváracom koncerte festivalu sa v pondelok predstaví talentovaný slovenský trubkár Stanislav Masaryk ako sólista v Haydnovom Koncerte pre trúbku a orchester Es dur v sprievode Slovenského mládežníckeho orchestra. "Dvadsaťpäťročný rodák z Gbiel získal minulý rok na medzinárodnej súťaži Žestě Brno prvú cenu a titul absolútneho víťaza v konkurencii viac ako 60 trubkárov z krajín Vyšehradskej štvorky. Koncert bude dirigovať Benjamin Bayl, ktorý pochádza z Austrálie a neskôr získal aj holandské občianstvo," doplnila Macaríková.



Slovenský mládežnícky orchester podľa nej ostáva verný svojej tradícii a jeho program spája klasické diela z prelomu 18. a 19. storočia s hudbou domácich autorov. "V tomto prípade ide o hudbu geograficky a historicky sa viažucu k tesnej spojnici Viedeň – Bratislava (J. Haydn, F. Schubert) a slovenskú tvorbu reprezentuje súčasný slovenský skladateľ Peter Machajdík," dodala manažérka festivalu.



Okrem orchestrálnych koncertov sa uskutočnia aj komorné koncerty – recitál japonského klaviristu Yu Nitaharu, recitál poľskej sopranistky Sonii Warzyńskej či japonskej organistky Mari Fukumoto. Do festivalového programu je zaradený aj popoludňajší Koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií pre rok 2018.



"Štátny komorný orchester Žilina vystúpi pod taktovkou portugalského dirigenta Nuna Coelha spolu s dvoma sólistami – vynikajúcou českou huslistkou Olgou Šroubkovou a maďarským hráčom na tubu Gergelym Lukácsom. Vyvrcholením festivalu bude záverečný koncert so Štátnou filharmóniou Košice, ktorú povedie taiwanský dirigent YüAn Chang, v súčasnosti žijúci v Berlíne. Ako sólista sa predstaví minuloročný laureát prestížnej súťaže Queen Elizabeth Competition v Bruseli francúzsky violončelista Bruno Philippe," uzavrela Macaríková.