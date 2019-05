Žilina: Na vybraných linkách MHD bude verejnosť cestovať zadarmo

Informácie k riešeniu dopravnej situácie v meste Žilina sú priebežne aktualizované na internetovej stránke mesta www.zilina.sk, dopravného podniku www.dpmz.sk a na stránke sociálnych sietí mesta.

Žilina 19. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) zaviedol v nedeľu mimoriadny režim prevádzky mestskej hromadnej dopravy (MHD) z Hájika. Reaguje tak na následky požiaru Rondla, ktorý pre jeho technický stav znemožnil prevádzkovať trolejbusovú dopravu z Hájika do centra mesta cez kruhovú križovatku.



"Od pondelka 20. mája bude preprava pre cestujúcich na linkách č. 6, 7 a 16 počas pracovných dní bezplatná. Kyvadlová preprava z Hájika po trase linky č. 16 podľa mimoriadneho cestovného poriadku bude vykonávaná autobusmi," informovala Katarína Gazdíková, vedúca odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline. Spoje počas prepravnej špičky budú odchádzať z Hájika v hustejšom intervale v trvaní osem až desať minút. Zároveň spoje č. 6 a 7 budú jazdiť tiež bezplatne medzi Vlčincami a centrom. Ostatné trolejbusové linky budú premávať bez obmedzenia podľa platného cestovného poriadku. Autobusové linky č. 22, 27 a 31 budú vedené po obchádzkových trasách. Počas víkendov budú trolejbusové linky nahradené autobusmi a bez obmedzení.



"Obyvateľom Hájika, Závodia a Bánovej v najbližších dňoch odporúčame, aby zvážili využitie posilnenej mestskej hromadnej dopravy, prípadne iných spôsobov dopravy ako je automobil," vyzval občanov Peter Fiabáne, primátor Žiliny a predseda krízového štábu.



Momentálne linky č. 6, 21, 29 a 67 premávajú po pôvodných trasách. Zastávka Závodská je opäť v prevádzke. Železničná doprava na úseku trate Žilina – Bytčica je uzatvorená do odvolania a dopravu zabezpečuje náhradná autobusová doprava. V úseku Bytčica – Rajec premávajú vlaky v štandardnom režime.



"Čaká nás niekoľko náročných dní. Ďakujem obyvateľom Žiliny za pochopenie a spoluprácu. Krízový tím mesta pracuje od skorých nedeľných ranných hodín na zmiernení následkov tohto nešťastia," dodal Fiabáne.



Informácie k riešeniu dopravnej situácie v meste Žilina sú priebežne aktualizované na internetovej stránke mesta www.zilina.sk, dopravného podniku www.dpmz.sk a na stránke sociálnych sietí mesta. Informácia pre občanov prostredníctvom mestského rozhlasu bude vysielaná v pondelok 20. mája o 8.00 h.



Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto Žilina v nedeľu o 9.00 h. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina - Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere Rondla. Podľa nedeľných vyjadrení statikov došlo na Rondli k pomerne závažnému poškodeniu jednej jeho časti, či už oporných stĺpov alebo nosnej časti.



Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia. Motoristi a cestujúci sa budú musieť pre poškodenie dopravného uzla pripraviť na viacero dopravných obmedzení.