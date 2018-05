Okolo zberného dvora na Jánošíkovej v Žiline vznikajú čierne skládky

Odovzdanie objemového odpadu slúži Žilinčanom okrem zberného dvora na Jánošíkovej ulici aj zberný dvor v Žiline-Považskom Chlmci.

Žilina 2. mája (TASR) – Žilinčania, ktorí chcú odovzdať nepotrebný odpad v zbernom dvore na Jánošíkovej ulici, by ho nemali nechávať ľuďom pred zberným dvorom. Na tlačovej konferencii to v stredu povedal primátor Žiliny Igor Choma.



Okolie zberného dvora je podľa neho plné odpadu, a to napriek tomu, že samospráva ho pravidelne čistí. "Neporiadok robia neprispôsobiví obyvatelia, ktorí sa v tejto lokalite pohybujú a berú od ľudí odpad ešte predtým, ako ho odovzdajú v zbernom dvore. Odpad, ktorý nemôžu speňažiť, ponechajú na mieste a tým znečisťujú okolie," uviedol žilinský primátor.



"Problémom je najmä elektroodpad, ktorý rozoberú a nechajú pohodený v okolí, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Vznikajú tak čierne skládky, ktoré musí mesto odstraňovať na vlastné náklady," upozornil Choma.



Pripomenul, že na odovzdanie objemového odpadu slúži Žilinčanom okrem zberného dvora na Jánošíkovej ulici aj zberný dvor v Žiline-Považskom Chlmci. "Na základe predloženého občianskeho preukazu, ktorým občan dokladuje svoj trvalý pobyt, môžu obyvatelia Žiliny každý rok odovzdať 500 kilogramov odpad na osobu. Zberný dvor je otvorený v pondelok až piatok od 10. do 18. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Pneumatiky možno odovzdať iba v pneuservise alebo distribútorom pneumatík," dodal žilinský primátor.