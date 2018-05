Opitému 33-ročnému vodičovi z Bytče namerali po nehode 1,40 promile

Vodič Volkswagenu Passat, ktorý išiel v smere zo Žiliny do Terchovej, prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismernej časti vozovky.

Žilina 23. mája (TASR) – Ľahké zranenia utrpeli pri dopravnej nehode v utorok (22.5.) na ceste druhej triedy v Žiline 20-ročný vodič Škody Superb z okresu Žilina a 33-ročný vodič Volkswagenu Passat z Bytče, ktorému policajti pri dychovej skúške namerali 0,67 mg/l (1,40 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že vodič Volkswagenu Passat, ktorý išiel v smere zo Žiliny do Terchovej, prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin do protismernej časti vozovky. "Následne došlo k zrážke so Škodou Superb. Pri dopravnej nehode utrpeli obaja vodiči predbežne ľahké zranenia. U 20-ročného vodiča dychovou skúškou alkohol nezistili. Vodičovi Volkswagenu Passat policajti obmedzili osobnú slobodu. Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 12.500 eur," dodal krajský policajný hovorca.



"Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin. Ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí," zdôraznil Moravčík.