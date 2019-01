VIDEO: Mladý vodič spôsobil v Žiline päť dopravných nehôd v jeden deň

25-ročného vodiča obvinili zo zločinu všeobecného ohrozenia a nariadili u neho odber biologického materiálu.

Žilina 27. januára (TASR) – Zo zločinu všeobecného ohrozenia obvinil vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Žiline 25-ročného Martina z Kysuckého Nového Mesta. V sobotu (26. 1.) spôsobil v Žiline počas jazdy na aute Audi A4 striebornej farby celkom päť dopravných nehôd. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že k dopravným nehodám došlo postupne na križovatke ulíc 1. mája a Jána Milca a na Štefánikovej ulici. "Ďalej pokračoval v jazde v protismere až na Košickú ulicu, odkiaľ prešiel po Nemocničnej na Komenského a pokračoval na Hlinskú ulicu, kde nerešpektoval zákaz odbočenia vľavo. V jazde pokračoval po jednosmernej ceste Mostnej ulice a na úrovni zastávky narazil do pred ním idúceho auta. Ani po tejto nehode nezastavil, pokračoval na Ulicu vysokoškolákov, kde spôsobil ďalšiu dopravnú nehodu, a pokračoval v jazde smerom na Martin. Pritom narazil do bočnej strany vozidla idúceho tým istým smerom jazdy," uviedla Balogová.







Na Nemocničnej ulici podľa nej zaznamenala jazdu vodiča policajná hliadka. "Signály na zastavenie nerešpektoval a pokračoval v jazde cez križovatku Košická na červený signál a odbočil na vedľajšiu komunikáciu k obchodnému domu. Prešiel cez čerpaciu stanicu do protismeru a opäť odbočil na parkovisko k obchodnému domu, kde ho napokon policajti zadržali," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie do väzby 25-ročného vodiča, u ktorého nariadili odber biologického materiálu. "V súvislosti s nebezpečnou jazdou Kysučana sa polícia v Žiline obracia najmä na vodičov, ktorí boli jazdou tohto vodiča ohrození alebo zaznamenali jeho jazdu a majú o spôsobe jeho jazdy kamerový záznam, aby ho čo najskôr poskytli polícii," dodala Balogová.