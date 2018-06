Roadshow mladých vedcov SAV motivuje študentov robiť vedu na Slovensku

Vedkyňa Šoltésová-Prnová sa rozhodla v rámci roadshow prezentovať mladým ľuďom, že veda nie je len pre starších ľudí, ale je to veľmi zaujímavá a akčná práca.

Žilina 4. júna (TASR) – Diskusiou o úniku mozgov do zahraničia sa začala v pondelok v žilinskej Novej synagóge Roadshow mladých vedcov po školách. Slovenská akadémia vied (SAV) prostredníctvom nej oživuje od októbra minulého roka žiakom na celom Slovensku vyučovanie a motivuje ich, aby zostali študovať a robiť vedu na Slovensku.



Podľa hovorkyne SAV Moniky Hucákovej vytiahol projekt mladých vedcov z laboratórií či knižníc a preniesol ich k študentom do škôl.



"Aj týmto spôsobom chce SAV bojovať proti odlivu mozgov a pozitívnym príkladom dokázať, že aj v ťažkých podmienkach sa dá robiť kvalitná veda. Žilinský kraj je posledný, ktorý nám v rámci roadshow zostal. Spomedzi mladých vedcov sme vybrali materiálového vedca, farmakologičku a jazykovedca. V utorok budú vyučovať na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline a na Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine," uviedla Hucáková.



Upozornila, že ročne odchádzajú zo Slovenska tisíce mladých talentovaných ľudí. "V Novej synagóge o tom, ako čeliť úniku mozgov do zahraničia, diskutovali Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý sa venuje vývoju špeciálnych materiálov na uľahčenie používania predmetov dennej potreby, odborníčka na výskum liečiv Marta Šoltésová-Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a Roman Soóky z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV - mladý doktorand, ktorý sa venuje sociálnej lingvistike – demagógii, extrémizmu a prejavom manipulácie v jazyku," doplnila hovorkyňa SAV.



Šoltésová-Prnová sa rozhodla v rámci roadshow prezentovať mladým ľuďom, že veda nie je len pre starších ľudí, ale je to veľmi zaujímavá a akčná práca.



"Je to aj životný štýl, ktorý zoberie 100 percent času. Práca na 24 hodín sedem dní v týždni. Na druhej strane je to úžasne zaujímavé. Máte možnosť cestovať, spoznávať skutočné celebrity, ktoré niečo priniesli pre tento svet, našu budúcnosť a rozvoj technológií. Môžete byť medzi nimi, aj vy niečo objaviť a pomôcť svetu, aby išiel dopredu," dodala odborníčka na výskum liečiv.