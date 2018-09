Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline otvorí výstava o združení EKUZA

Prológom je podľa riaditeľa festivalu Dušan Václava fotovýstava z dvoch desaťročí činnosti združenia EKUZA, ktorú otvoria v utorok v priestoroch obchodného centra na Námestí Andreja Hlinku v Žiline.

Žilina 23. septembra (TASR) – Deviaty ročník ekumenického multižánrového festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline ponúkne od 29. septembra do 6. októbra podujatia súvisiace so 100. výročím vzniku Československa a začiatkom osláv budúcoročného 20. výročia vzniku združenia cirkví spolupracujúcich v Žiline (EKUZA).



Prológom je podľa riaditeľa festivalu Dušan Václava fotovýstava z dvoch desaťročí činnosti združenia EKUZA, ktorú otvoria v utorok 25. septembra v priestoroch obchodného centra na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. "Súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry budú diskusie, kde budeme nielen spomínať na Československo, ale aj skúmať, čo nás naďalej spája, i to, v čom sa už naše cesty rozchádzajú. Tradične odznie Biblia v uliciach mesta Žilina, čakajú nás výstavy, šport, divadelné umenie a stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ktorí mnoho obetujú pre dobro iných. Všetko, čo patrí k multižánrovému kultúrnemu festivalu," povedal Václav.



Zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina budú v stredu 3. 10. od 10. do 16. hodiny v stánku na Mariánskom námestí v Žiline. "Ochotne poskytnú informácie o službách, projektoch či možnosti zapojenia sa do dobrovoľníckej služby. K dispozícii budú rôzne propagačné materiály o charite. Za dobrovoľný príspevok ponúknu šišky a výťažok pôjde na pomoc 'núdznym' prostredníctvom charitných zariadení v diecéze," uviedol riaditeľ Týždňa kresťanskej kultúry.



V Pastoračnom centre na sídlisku Sever v Martine budú v stredu 3. 10. žilinský biskup Tomáš Galis a vikár pre pastoráciu ostravsko-opavskej diecézy Vít Zatloukal spoločne hľadať odpovede na otázky o živote cirkvi na Slovensku a v Česku v minulosti a v súčasnosti, o potrebných impulzoch do budúcnosti, o mladých, laikoch a o plnohodnotnej integrácii do európskeho spoločenstva, doplnil Václav.



Divadelný program pre deti o histórii Žiliny ponúkne od 4. do 6. októbra v podzemných priestoroch Kostola Obrátenia sv. Pavla (Sirotár) v Žiline divadelný súbor Makovice. "Tvorba kultúry je pre mňa stretnutie ľudí dobrej vôle. Kultúra pripomína hodnotu človeka, každý z nás je nesmierne cenný a pre niečo na tento svet prišiel. Verím, že Týždeň kresťanskej kultúry bude nielen nádherným zážitkom, ale aj inšpiráciou pre mnohé spoločenstvá, aby sa čo najviac otvárali ďalším ľuďom," podotkol vedúci súboru Jozef Abafi.