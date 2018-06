V Bike parku na Vodnom diele Žilina otvorili pump-trackovú dráhu

Žilinské vodné dielo je skvelou lokalitou pre cyklistov a korčuliarov, ktorí tu každý deň aktívne trávia voľný čas.

Žilina 15. júna (TASR) – V Bike parku na Vodnom diele Žilina sprístupnili v piatok verejnosti 180 metrov dlhú pump-trackovú dráhu primátor Žiliny Igor Choma, prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a majster sveta v mestských zjazdoch na bicykloch Filip Polc.



Žilinské vodné dielo je podľa Chomu skvelou lokalitou pre cyklistov a korčuliarov, ktorí tu každý deň aktívne trávia voľný čas. "Každý projekt, ktorý rozšíri možnosti športovania v našom meste je veľké plus. Preto verím, že nová dráha bude pre všetkých jedinečným oživením a nájde si množstvo fanúšikov," uviedol žilinský primátor.



"Aj táto pump-tracková dráha je dôkazom, že ľudia majú neustálu potrebu zlepšovať sa, rozvíjať svoje zručnosti a prekonávať nové výzvy. Nový športový areál je ďalšou úspešnou aktivitou Nadácie Kia Motors Slovakia v spolupráci s mestom Žilina a partnermi Pumptrack Slovakia a Vodohospodárska výstavba. Naším cieľom je podporovať deti a mládež, ich možnosti športovať a viesť ich tak k zdravšiemu životnému štýlu," povedal predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia a CEO Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim.



Pump-trackovú dráhu môžu využívať cyklisti, kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti. „Na špeciálne upravenej dráhe môžu jazdiť bez pedálovania a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska - odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut. Tento spôsob ovládania bicykla pripomína pumpovanie, z čoho vychádza aj samotný názov. Jazda na pump-tracku pomáha zvyšovať silu, výdrž aj kondíciu," doplnila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



"Každá vlna, ktorú prejdete, vás zrýchľuje a posúva vpred. Pump-track je naozaj pre každého vhodnou formou tréningu pre všetky kolesové športy. Získané zručnosti je potom ľahké zúročiť aj pri jazde po cestách, no najmä v prírodnom teréne," vysvetlil majster sveta v mestských zjazdoch na bicykloch Filip Polc.



Výstavbu dráhy inicioval Peter Zánický. "Následne si mesto nechalo vypracovať projekt, ktorého realizáciu zabezpečila a zafinancovala sumou 158.693 eur Nadácia Kia Motors Slovakia prostredníctvom dodávateľskej firmy," dodala Zigová.