Vo fakultnej nemocnici v Žiline obnovili transplantácie rohoviek

Unikátnu operáciu zrealizovali v Žiline prvýkrát pred viac ako 25 rokmi, no oddelenie muselo transplantácie prerušiť z prevádzkových a personálnych dôvodov.

Žilina 30. júla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline obnovila transplantácie rohoviek pre pacientov oddelenia oftalmológie, ktorí stratili zrak z dôvodu poškodenia rohovky. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Pripomenula, že unikátnu operáciu zrealizovali v Žiline prvýkrát pred viac ako 25 rokmi, no oddelenie muselo transplantácie prerušiť z prevádzkových a personálnych dôvodov. "Aktuálny tím špecializovaných mikrochirurgov oftalmológie tento rok vrátil program transplantácií rohoviek späť do Žiliny pod vedením primára očného oddelenia FNsP Michala Štubňu, za účasti popredného špecialistu na transplantácie rohoviek Pavla Veselého," uviedla hovorkyňa nemocnice.



Vysvetlila, že transplantácia rohovky, odborne nazývaná keratoplastika, má tri základné fázy - operačný tím najprv pripraví darcovskú rohovku, následne odstráni poškodenú rohovku pacienta a pristúpi k samotnej transplantácii. "Darcovskú rohovku prišívame na miesto pôvodnej poškodenej rohovky, práve táto fáza operácie si preto vyžaduje maximálnu presnosť, trpezlivosť a citlivosť. Šije sa pomocou špeciálnych mikroskopov, určených pre mikrochirurgické operácie oka, pričom sa snažíme zabezpečiť, aby ostala rohovka číra, vodotesná a jej zakrivenie bolo zároveň čo najmenšie," priblížil primár očného oddelenia FNsP v Žiline Michal Štubňa.



Precízne šitie realizuje podľa neho lekár niťou, ktorá má priemer len jednu desatinu milimetra a je približne rovnako tenká ako ľudský vlas. Pre očného mikrochirurga je prioritou precízny výkon, čo znamená, že rohovku musí prišiť len jediným, tzv. pokračujúcim stehom. "Ak sa niť na konci trpezlivého šitia roztrhne, začína sa odznovu. Takže ide skutočne o kvalitatívne vysoko náročný výkon," podotkol Štubňa.



Na Slovensku nie je veľký počet takýchto transplantácií, dôvodom je i nedostatok darcovských rohoviek. "Rohovka je bezcievne tkanivo, takže hlavnou výhodou je, že medzi darcom a príjemcom nie je potrebná takzvaná kompatibilita, ako pri iných orgánoch. No otázkou je skôr etický či morálny problém, ktorý často vníma rodina pozostalého. Čakateľov tak v rámci Slovenska odhadujeme na stovky a čakacia doba môže byť okolo jedného roka a viac. Prípadne sa, bohužiaľ, nedočkajú vôbec," zdôraznil primár očného oddelenia.



Žilinská FNsP aktuálne rokuje i s tkanivovou bankou s cieľom uľahčiť nemocnici prístup k darcovským rohovkám a zvýšiť možnosti transplantácií, dodala Záteková.