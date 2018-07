Mladík z Čadce nahlásil bombu v automobilke, hrozí mu osemročný trest

V závode v Tepličke nad Váhom evakuovali po nahlásení bomby viac ako 1000 zamestnancov.

Žilina 17. júla (TASR) – Až osemročný trest odňatia slobody hrozí 20-ročnému Jozefovi z Čadce, ktorý mal v noci z pondelka (2.7.) na utorok (3.7.) oznámiť na linku 158, že v priestoroch automobilky Kia by sa mohla nachádzať bomba. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



"Polícia ihneď po prijatí oznámenia vykonala všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom ochrany života a zdravia. Počas opatrení bola zastavená aj výroba v jednotlivých halách. Policajti vykonali za pomoci služobných psov pyrotechnické prehliadky objektov s negatívnym výsledkom," uviedol krajský policajný hovorca.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Žiline obvinil 20-ročného Jozefa z trestného činu šírenia poplašnej správy a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. "V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody tri až osem rokov. Ďalšie okolnosti prípadu, ako aj výška spôsobenej škody, sú predmetom vyšetrovania," doplnil Moravčík.



V závode Kia Motors Slovakia (KMS) v Tepličke nad Váhom evakuovali podľa vedúceho oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Dušana Dvořáka po nahlásení bomby viac ako 1000 zamestnancov. "Výroba počas nočnej zmeny bola postupne obnovovaná po tom, ako policajní experti uzavreli vyšetrovanie v jednotlivých výrobných halách," dodal Dvořák.