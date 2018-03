V Žiline začali s čistením komunikácií po zimnej údržbe

Mesto ukončilo aj verejné obstarávania na údržbu zelene a údržbu chodníkov.

Žilina 28. marca (TASR) – Mesto Žilina začalo s čistením miestnych komunikácií po zimnej údržbe v prvej polovici marca a najskôr sa od zimného posypu vyčistilo jeho centrum. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval primátor Žiliny Igor Choma.



Doplnil, že čistenie bude pokračovať na sídliskách a v mestských častiach. "Na internetovej stránke mesta v sekcii Občan a komunálne služby si každý môže nájsť harmonogram čistenia komunikácií pre príslušný týždeň. Čiže, na týždennej báze sú presne popísané miesta, kde sa bude čistiť. A každý z občanov si to môže vyhľadať," povedal Choma.



O komunikácie sa podľa neho bude starať spoločnosť Žilinské komunikácie, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. "Žilinské komunikácie išli do súťaže, dali nižšiu cenu, ako mali doteraz. To je prvý dôležitý moment. Druhý moment je, že veľmi dôkladne poznajú infraštruktúru v meste. Vedia presne, čo, kedy, ako treba čistiť. Majú na to spracované harmonogramy jednotlivých mestských častí, priority jednotlivých komunikácií. Čiže, myslím si, že tento rok by údržba komunikácií mohla byť opäť na vyššej úrovni," podotkol žilinský primátor.



Mesto ukončilo aj verejné obstarávania na údržbu zelene a údržbu chodníkov. "Teraz máme šancu ukázať, že sa o mesto vieme starať aj po tejto stránke. Treba zdôrazniť, že vždy je to o financiách, ktoré idú na tento účel. Ak dáme dvojnásobné množstvo peňazí, tak aj výsledok bude oveľa lepší. Ale je to o prioritách, ktoré si poslanci musia určiť a povedať si, či chcú viacej peňazí na zeleň, alebo viacej peňazí do budovania chodníkov," dodal Choma.