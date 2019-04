Žilina začne doručovať rozhodnutia o daniach a poplatkoch za odpad

Doplnila, že ak si občan nepreberie rozhodnutia osobne, úrad ich bude opakovane doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty.

Žilina 11. apríla (TASR) – Rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad začnú doručovať v piatok 12. apríla zamestnanci Mestského úradu (MsÚ) v Žiline občanom do vlastných rúk. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



Doplnila, že ak si občan nepreberie rozhodnutia osobne, úrad ich bude opakovane doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty. "Pre rok 2019 sa sadzby nezvyšovali, dane sú vyrubené podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Ročná sadzba dane z bytov a stavieb na bývanie je 0,20 eura za meter štvorcový (m2). Za garáž zaplatí obyvateľ jedno euro za m2, rovnaká sadzba platí aj pre chaty a stavby na rekreáciu. Pri nebytových priestoroch či stavbách na podnikanie zaplatí daňovník štyri eurá za m2," uviedla Zigová.



Za psa, staršieho ako šesť mesiacov, platí daň fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho chová. "Výnimkou sú zvieratá chované na vedecké a výskumné účely, v útulkoch a psi so špeciálnym výcvikom, ktorých vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Ročná sadzba za psa v rodinnom dome, chate alebo osade v mestských častiach mesta Žilina je päť eur. Majitelia domácich miláčikov v panelákoch a bytovkách na území Žiliny zaplatia 40 eur," dodala hovorkyňa mesta Žilina.



Poplatok za komunálny odpad je vyrubený pre rok 2019 v zmysle platného VZN o poplatku. "Paušálny poplatok za komunálny odpad pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý alebo prechodný pobyt, je 0,058 eura za osobu za kalendárny deň. Za rok teda Žilinčan zaplatí 21,17 eura. Oproti minulému roku sa tak poplatok znížil o 2,19 eura," podotkla Zigová.



"V súvislosti s distribúciou rozhodnutí žiadame občanov o zhovievavosť a ústretovosť v snahe predísť prípadným nedorozumeniam," uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.