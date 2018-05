Zdravotne postihnutí ľudia v Žiline môžu už 15 rokov bývať samostatne

Projekt spustila Nadácia Krajina Harmónie v roku 2003 v spolupráci s mestom Žilina.

Žilina 25. mája (TASR) - Zdravotne postihnutí ľudia zo Žiliny môžu vďaka Agentúre podporných služieb (APS), n.o. už pätnásť rokov bývať samostatne podľa vlastných predstáv. Podľa riaditeľky APS Sone Holúbkovej ide o novú formu sociálnej služby, ktorá funguje na partnerskom princípe.



"Doteraz sme podporili 16 mladých odvážnych ľudí, z ktorých sedem žije samostatne v nájomných bytoch, päť s rodinou v nových vzťahoch a štyria v našich bytoch zariadenia podporovaného bývania. Každý z nich je jedinečný, potrebuje inú podporu, má iné príležitosti a našou snahou je, aby mali dobrý život," povedala Holúbková.



Projekt spustila Nadácia Krajina Harmónie v roku 2003 v spolupráci s mestom Žilina. Založili neziskovú organizáciu Agentúra podporných služieb, ktorá v súčasnosti poskytuje služby na základe zmluvy so Žilinským samosprávnym krajom. "Za 15 rokov sme sa spoločne naučili, že sociálna služba musí podporovať rozvoj schopností človeka a jeho sebadôveru. Podporovať sociálne kontakty, rozvíjať záujmy, hľadať nové príležitosti pre aktívne zapájanie sa a znižovať závislosť na sociálnych službách využívaním verejne dostupných zdrojov. A to bola veľká lekcia pre všetkých," podotkla Holúbková.



Jednou z obyvateliek bytu podporovaného bývania bola aj Janka: "Bývanie mi dalo veľa. Naučila som sa robiť sama bežné veci a nemám pred žiadnou prácou strach." Janko dodal, že si našiel veľa kamarátov a naučil sa sám cestovať, Miňo sa naučil upratovať a šetriť si peniaze, Lenka prať a vďaka podporovanému bývaniu aj žiť sama. Súčasným obyvateľom jedného z bytov je Peťo, ktorý ocenil, že sa nikdy nenudí.



Riaditeľka APS zdôraznila, že dôležité je rozvíjať vzťah dôvery, hľadať a vytvárať individuálne plány a služby šité na mieru. "Najlepšie riešenia sa nachádzajú v komunite, kde potreby vznikajú. Umiestňovanie ľudí do zariadení je elegantné a rýchle riešenie pre tých, ktorí neveria v schopnosti ľudí, nevážia si slobodu alebo sú na dne svojich síl. Naša cesta je dlhšia, ale zapája všetkých, ktorí majú záujem a odvahu," uzavrela Holúbková.