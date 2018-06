Stredné školy Žilinského kraja opúšťa 6000 absolventov

Na ich miesta nastúpi v školskom roku 2018/19 vyše 5000 nováčikov.

Žilina 28. júna (TASR) – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) opúšťa v končiacom sa školskom roku 6000 absolventov a na ich miesta nastúpi v školskom roku 2018/19 vyše 5000 nováčikov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že v týchto dňoch končí štúdium na stredných školách ŽSK 32 konzervatoristov, 122 gymnazistov a 4857 absolventov stredných odborných škôl (SOŠ). "Z toho 61 absolventov v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1121 absolventov učebných odborov. V novom školskom roku 2018/2019 by malo nastúpiť do 1. ročníka 4750 žiakov a 494 žiakov sa bude pripravovať v duálnom vzdelávaní. Každoročne pretrváva záujem žiakov základných škôl (ZŠ) o štúdium na gymnáziu, obchodnej či hotelovej akadémii. Lákadlom je aj manažment regionálneho cestovného ruchu. Z učebných odborov je neustály záujem o kaderníka, kuchára, čašníka, autoopravára – mechanika, elektrikára aj technicko-administratívneho pracovníka," uviedla Remencová.



V súlade so stratégiou Žilinský kraj 22+ bude podľa nej ŽSK v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pripravovať v spolupráci s univerzitami a externým prostredím nové študijné odbory a vzdelávacie programy, ktoré budú odrážať budúce potreby trhu práce. Zároveň chce zavádzať inovatívne metódy výučby a nové predmety prostredníctvom odborníkov z praxe. "Každoročne mapujeme potreby trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi a možnosťami stredných škôl. Snažíme sa zakomponovať do ponuky pre žiakov 9. ročníkov ZŠ nové odbory. Od septembra 2018 napríklad vstupujeme so SOŠ dopravnou v Martine-Priekope do experimentálneho overovania nového odboru pre Železnice Slovenskej republiky," povedala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Eva Rovňanová.



ŽSK otvára v ďalšom školskom roku aj nové odbory chemik, operátor na SOŠ polytechnickej v Ružomberku, hutník a zlievač na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne (Kňažia), obchodný pracovník na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a otvára sa aj slovensko – ruské bilingválne štúdium na Gymnáziu v Rajci, doplnila hovorkyňa ŽSK.



"Stále populárnejšie je i vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v priestoroch zamestnávateľa. Žiaci sú od prvého ročníka považovaní za zamestnancov spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy, vrátane mimopracovných aktivít. K najvýznamnejším zamestnávateľom v SDV patrili v školskom roku 2017/18 Schaeffler Kysuce, Miba Sinter Slovakia, s. r. o., OMNIA KLF, a. s., Kia Motors Slovakia, s.r.o., ŽOS Vrútky, a. s., a Tatry Mountain Resort, a.s.," dodala Remencová.



ŽSK je zriaďovateľom 59 stredných škôl a dvoch školských zariadení.