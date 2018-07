Žilinčan prepadol dôchodcu, hrozí mu doživotný trest

32-ročný Žilinčan mal podľa polície prepadnúť v podchode žilinskej železničnej stanice 74-ročného dôchodcu, ktorý si pri kávomate kupoval kávu.

Žilina 20. júla (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Žilina vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o vzatí do väzby 32-ročného Jozefa zo Žiliny, obvineného zo zločinu lúpeže, ktorému podľa zásady trikrát a dosť hrozí doživotný trest odňatia slobody. TASR o tom informoval prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik.



"Dôvodom väzby je obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti. V minulosti bol už dvakrát právoplatne odsúdený za zločin lúpeže," uviedol Cisarik.



Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jany Balogovej mal v noci z pondelka na utorok (17.7.) 32-ročný Žilinčan prepadnúť v podchode žilinskej železničnej stanice 74-ročného dôchodcu, ktorý si pri kávomate kupoval kávu.



"Zozadu mal k dôchodcovi pristúpiť muž a zo zadného vrecka nohavíc mu mal vyťahovať peňaženku. Dôchodca si to všimol, začal sa brániť a držať si peňaženku. Na to ho mal útočník udrieť päsťami do tváre, v dôsledku čoho mal dôchodca spadnúť na zem. Následne ho mal útočník viackrát udrieť do rôznych častí tela a z vrecka mu mal odcudziť peňaženku s dokladmi a hotovosťou asi 40 eur. Napadnutého dôchodcu so zraneniami previezli na ošetrenie do nemocnice," informovala krajská policajná hovorkyňa.