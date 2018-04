Žilinská nemocnica vybudovala bezbariérový prístup do hlavnej budovy

Na kompletnej realizácii sa podieľala nemocnica so sponzormi a náklady boli vo výške 3500 eur.

Žilina 4. apríla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina vybudovala nový bezbariérový prístup do hlavnej budovy polikliniky. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa predným vchodom pohodlnejšie dostanú návštevníci s obmedzenou možnosťou pohybu, imobilní pacienti i rodičia s kočíkmi.



"Pôvodná konštrukcia nevyhovovala a nespĺňala technické normy. Chceli sme preto zabezpečiť kvalitnejší a bezpečnejší prístup pre všetkých pacientov. Získali sme finančnú podporu od viacerých partnerov a spoločnými silami sme vytvorili približne dvojtonovú železnú konštrukciu, ktorá uľahčí vstup do polikliniky. Hlavným vchodom prejde každý deň najviac pacientov, preto som rád, že sme zlepšili prístup tým, ktorí to najviac potrebujú," povedal generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Na kompletnej realizácii sa podieľala nemocnica so sponzormi a náklady boli vo výške 3500 eur. "Všetkým sponzorom sme veľmi vďační za významnú pomoc, vážime si ich podporu pre rozvoj kvalitnej zdravotnej starostlivosti v Žiline," dodal Stalmašek.



Žilinská fakultná nemocnica pokračuje podľa Zátekovej v zlepšovaní podmienok pre pacientov úpravou bezbariérových vstupov aj v ostatných budovách, v ktorých sídlia jednotlivé oddelenia. Lepší prístup už majú pacienti detského pavilónu a detskej polikliniky, rovnako oddelenia klinickej a radiačnej onkológie i urologického pavilónu.



Aktuálne sa koná súťaž na výmenu 14 starých výťahov. "Nemocnicu vybudovali v rokoch, kedy bezbariérovosť nikomu nič nehovorila. Odvtedy sa našťastie veľa zmenilo a budovy prešli zmenami. Pri nových rekonštrukciách vždy kladieme dôraz aj na bezbariérové prvky. Postupne sa tak snažíme bariéry v rámci našich finančných možností odstraňovať," doplnil vedúci hospodársko-technického odboru FNsP Žilina Eduard Dorčík.