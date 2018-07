Žilinská pohotovosť pre deti funguje na prízemí detskej polikliniky

Žilinská nemocnica investovala do vybudovania nových priestorov 25.000 eur. Detskí pacienti tak už nemusia chodiť z jedného miesta na druhé.

Žilina 2. júla (TASR) – Prevádzkovateľom ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Žiline je od 1. júla Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP). Pohotovosť pre deti a dorast nájdu rodičia v novovytvorených ambulanciách na prízemí detskej polikliniky, pre dospelých zatiaľ zostáva v pôvodných priestoroch vedľa pavilónu gynekológie a pôrodníctva. TASR informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Žilinská nemocnica investovala do vybudovania nových priestorov 25.000 eur. Detskí pacienti tak už nemusia chodiť z jedného miesta na druhé. "Ambulantná pohotovostná služba je priamo v budove detskej polikliniky. Nie je tak potrebné prevážať deti na vozíkoch či prechádzať pešo celým areálom, ďalšiu starostlivosť poskytneme v prípade potreby hospitalizácie len o pár poschodí vyššie," uviedla primárka oddelenia pediatrie Zuzana Cigániková.



Do 30. júna zabezpečoval pohotovosť súkromný prevádzkovateľ. Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Igora Stalmašeka je výhodou APS v organizácii nemocnice predovšetkým kontinuita v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Pre pacienta zabezpečujeme prednemocničnú i nemocničnú starostlivosť pod jednou strechou a vieme okamžite poskytnúť všetky prípadné vyšetrenia ako napríklad röntgen či CT. K dispozícii máme jednotný informačný systém zjednodušujúci komunikáciu a prístup k informáciám pre lekárov," zdôraznil.



Ambulantné pohotovosti poskytujú zdravotnú starostlivosť pre pacientov v pracovných dňoch od 16. do 22. h, cez víkendy a sviatky od 7. do 22. h. APS vyhľadajú pacienti v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození, ako napríklad pri slabej alergickej reakcii, horúčke či ošetrení malých rán. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. V prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod., je potrebné navštíviť urgentný príjem. Po 22. h môžu pacienti s vážnymi problémami, ktoré nedokáže vyriešiť v bežných ordinačných hodinách všeobecný lekár, navštíviť urgentný príjem, detských pacientov ošetria lekári na detskom oddelení.