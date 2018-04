Novým rektorom Žilinskej univerzity bude Jozef Jandačka

Prioritou novozvoleného rektora ŽU je v prvom rade vzdelávanie.

Žilina 9. apríla (TASR) – Akademický senát Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline zvolil na pondelňajšom zasadnutí za nového rektora Jozefa Jandačku. Nahradí Tatianu Čorejovú, ktorá pôsobila na poste rektorky ŽU od roku 2010. Jandačka by sa mal ujať funkcie po vymenovaní prezidentom SR Andrejom Kiskom v júli 2018.



Členovia akademického senátu ŽU vyberali v prvom kole voľby medzi prorektorom pre rozvoj Jozefom Jandačkom a prorektorom pre vedu a výskum Jánom Čelkom, no ani jeden nezískal potrebný počet hlasov. V druhom kole získal Jandačka potrebných 21 hlasov.







Prioritou novozvoleného rektora ŽU je v prvom rade vzdelávanie. "Chcem, aby sa na univerzite poskytovalo študentom, pokiaľ je to možné, čo najlepšie a najkvalitnejšie štúdium. Aby sme im ponúkli nové študijné programy, ktoré by ich oslovili a boli by previazané s praxou," povedal pre TASR Jandačka.



"V každom prípade chcem, aby univerzita patrila medzi významné vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku a dosiahla úspech aj v rámci medzinárodných meradiel," doplnil novozvolený rektor ŽU.



Jozef Jandačka sa narodil v Žiline v roku 1961. Na ŽU pôsobí od roku 1984. V roku 2010 získal profesorský titul v odbore energetické stroje a zariadenia. Od roku 2014 pôsobí ako prorektor pre rozvoj univerzity, v profesijnej oblasti sa zameriava na oblasť tepelnej energetiky.