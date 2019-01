Žilinská univerzita využila na rekonštrukciu internátov už milión eur

Ubytovanie Žilinskej univerzity využíva podľa rektora v internátoch na Hlinách V a Veľkom diely v Žiline spolu 4000 študentov.

Žilina 15. januára (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline predstavila v utorok v priestoroch ubytovacieho zariadenia na Hlinách V rekonštrukciu internátov a obnovu ich vnútorných priestorov, na ktorú využila podľa rektora univerzity Jozefa Jandačku účelovú dotáciu vlády SR jeden milión eur.



Ubytovanie Žilinskej univerzity využíva podľa rektora v internátoch na Hlinách V a Veľkom diely v Žiline spolu 4000 študentov. "Rekonštruovali sa viaceré objekty. Dotáciu sme využili na vnútorné rekonštrukcie, či už práčovní, vnútorných priestorov, chodieb internátov. Časť na nákup bielizne, paplónov a vybavenia priestorov internátov. Okrem toho sme túto čiastku použili na rekonštrukciou asfaltových kobercov," povedal Jandačka.







Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) informoval, že z celkovej sumy 50 miliónov eur, predbežne určenej na rekonštrukcie internátov vysokých škôl, pripadá na Žilinskú univerzitu objem 3,7 milióna eur. "Z toho bola zatiaľ poukázaná čiastka jeden milión eur a táto čiastka bola vyčerpaná. Tu vidíme, že ubytovacie kapacity vysokých škôl mimo Bratislavy sú v oveľa lepšom stave ako v Bratislave. Pretože tieto školy veľmi intenzívne využívali európske fondy na základné rekonštrukčné práce," podotkol Kažimír.



"Je tu vidieť aj iný spôsob použitia prostriedkov, kde viac peňazí z dotácie ide na interiérové úpravy. A to je veľmi cenené. Pretože ako hovoríme, na kvalitu ubytovania pôsobí aj vnímanie celkovej výbavy. Nielen výmena okien a fasády, ale to, s čím študenti prichádzajú každý deň do kontaktu," zdôraznil minister financií.



Zároveň ocenil zmysluplné použitie európskych fondov na Žilinskej univerzite. "Oceňujem, že prostriedky, ktoré im boli prevedené na účty, už minuli. To hovorím ako minister financií. A zároveň hovorím, že zvyšných 2,6 milióna eur je k dispozícii. Tak, ako ich bude univerzita potrebovať na základe stavebného povolenia alebo rozhodnutia v oblasti obstarávania, poukážeme ich cez ministerstvo školstva. Tak, ako aj v prípade ďalších univerzít," dodal Kažimír.