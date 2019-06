Žilinské podujatie Hložník & hviezdy prepojí vesmír s umením

Prenosné planetárium v priestoroch Ciachovne má zážitkovou formou podnietiť záujem publika o prírodné vedy a svet okolo nás.

Žilina 10. júna (TASR) – Vesmír s umením prepojí podujatie Hložník & hviezdy, ktoré pripravia od 11. do 14. júna Krajská hvezdáreň v Žiline a Považská galéria umenia (PGU) v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Doplnila, že do priestorov Ciachovne žilinskej PGU umiestnili prenosné planetárium, v ktorom sa budú konať spoločné podujatia pre žiakov a študentov škôl. "Prostredníctvom projekcie v planetáriu budú môcť spoznávať vesmír a stála expozícia kresliarskej a grafickej tvorby Vincenta Hložníka ich vtiahne do sveta výtvarného umenia a fantázie," dodala Remencová.



"Spolupráca medzi krajskými organizáciami sa využíva sporadicky, ale môže mať zaujímavý efekt. Prekračujú sa pri nej hranice či limity, vystupuje sa zo stereotypu, čo vedie k novým tvorivým riešeniam a inšpiráciám pre návštevníkov," uviedol riaditeľ PGU v Žiline Milan Mazúr s tým, že prepájanie spoločensko-vedných a popularizačných inštitúcií je veľmi dôležité, pretože poukazuje na prepojenosť rôznych odborov ľudskej činnosti v bežnom živote.



Riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline Ján Mäsiar podotkol, že astronómia je najstarším kultúrnym a prírodným dedičstvom ľudstva. "Preto sú aj hvezdárne zaradené do siete kultúrnych organizácií. Astronómia ako hraničná veda dokáže spájať vedné disciplíny, filozofiu, spoločenské vedy, aj umenie a kultúru. Toto nie je prvá lastovička v spolupráci zdanlivo rozdielnych inštitúcií. Je impulzom pre novú formu spolupráce," skonštatoval Mäsiar.



Prenosné planetárium v priestoroch Ciachovne má zážitkovou formou podnietiť záujem publika o prírodné vedy a svet okolo nás. "Chceme, aby naše inštitúcie neboli iba statickými organizáciami, ale aby prinášali niečo nové. A práve niečím takým inšpirujúcim je spolupráca galérie a hvezdárne, vďaka čomu sa návštevníkom ponúka netradičný a zaujímavý pohľad na ich činnosť. Preto sa teším z tejto spolupráce a verím, že vďaka nej dokážu osloviť aj tú časť verejnosti, ktorá ich tradične nenavštevuje," povedal riaditeľ odboru kultúry Úradu ŽSK Martin Hromada.