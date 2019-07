Žilinskí neprofesionálni fotografi predstavujú štyri krajiny

Výstava 4 krajiny je pre návštevníkov sprístupnená do 25. júla počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.

Žilina 2. júla (TASR) - Výstavu 4 krajiny neprofesionálnych žilinských fotografov Miroslava Broza, Juraja Reka, Vladimíra Vidru a Mariána Závackého sprístupnilo v utorok Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline vo výstavnej miestnosti Makovického domu v Žiline.



Podľa Petry Rovderovej z KrKS dominuje v tvorbe Miroslava Broza nočná fotografia krajiny, malebné dominanty hôr, ale aj bežné zákutia, ktorých krása je umocnená východmi slnka či hviezdnou oblohou. "Juraj Rek fotografuje predovšetkým slovenskú krajinu svojim typickým, zväčša širokouhlým pohľadom, v ktorom zachytáva stopy človeka konfrontované s odolnosťou prostredia. Vladimír Vidra je autor, ktorý na zachytenie atmosféry v krajine používa na jednej strane jednoduché nástroje, ako je napríklad dierková komora, ktoré však kombinuje so znalosťou úprav takto zhotovených fotografií v pokročilých grafických programoch. Marián Závacký vidí krajinu mnohokrát sprostredkovane - cez odrazy, reflexie v objektoch, ktoré sa v krajine nachádzajú - či už sú to kaluže, rieky, jazerá," uviedla Rovderová.



"Autori sú rovnakí v prístupe k tvorbe. Je jasný, profesionálny, vysoko fundovaný. Fotografie sú technicky dokonalo urobené a vypracované. Všetkých spája sloboda, tak dôležitá pri voľnej tvorbe. Túto slobodu im paradoxne dáva štatút amatérskeho fotografa. A to preto, lebo si môžu fotiť, čo chcú a ako chcú. Rozdielni sú v pohľade na rovnakú tému. V našom prípade krajinu. Možno si mnohí povedia, aká otrepaná téma, aké jednoduché. Veď to vie odfotiť každý. Skúste si pozrieť výstavu a povedať si to ešte raz. Mnohí tieto vety už nezopakujú," podotkol kurátor výstavy Eduard Hladký.



Výstava 4 krajiny je pre návštevníkov sprístupnená do 25. júla počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.