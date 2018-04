Žilinský kraj pripravuje modernizáciu verejného obstarávania

Podľa predsedníčky ŽSK Jurinovej sú problémy, ktoré trápia samosprávne kraje, na celom Slovensku rovnaké a stretnutia vedenia ÚVO s predsedami samosprávnych krajov sú viac ako pozitívne.

Žilina 26. apríla (TASR) – Skracovanie lehôt vo verejnom obstarávaní, odbúravanie administratívnych prekážok, plnú elektronizáciu a zmodernizovanie metód verejného obstarávania by mala priniesť novela zákona o verejnom obstarávaní. Počas štvrtkového stretnutia s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou to povedal riaditeľ Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.



Príprave novely zákona predchádzali stretnutia s vedeniami všetkých samosprávnych krajov, ktoré predseda ÚVO ukončil v ŽSK. „Zjednodušíme systém kontrol, ktoré máme vo verejnom obstarávaní. Predložíme legislatívu, ktorá bude hovoriť o zmene zákona o verejnom obstarávaní, kde ten zložitý systém zjednodušíme, alebo vytvoríme taký priestor pre verejných obstarávateľov, aby mohli rýchlejšie a flexibilnejšie obstarávať,“ uviedol Hlivák.



Podľa Jurinovej sú problémy, ktoré trápia samosprávne kraje, na celom Slovensku rovnaké a stretnutia vedenia ÚVO s predsedami samosprávnych krajov sú viac ako pozitívne. „Je naozaj dôležité nájsť spôsob vzdelávania v tejto oblasti, keďže neexistuje žiadne inštitucionálne zakotvenie vzdelávania v oblasti verejného obstarávania. Teší ma, že predseda ÚVO sa stotožnil s niektorými postupmi, ktoré chceme zaviesť do praxe,“ pripomenula predsedníčka ŽSK.



Ako dodala, ešte prebieha na ŽSK audit verejných obstarávaní minulého vedenia kraja. Stále nie je ukončený, pretože sa nevedia dostať k niektorým dokladom. „Dôležité však je, aby sme sa pozerali dopredu. Už čoskoro zabezpečíme informovanie verejnosti o priebehu a zozname všetkých vyhlásených obstarávaných zákaziek s nízkou hodnotou na jednom mieste. Možno je to malicherná vec, ale mnoho drobných firiem sa nedokáže dostať k tomu, čo sa ide obstarávať. Do súťaže sa tak častokrát zapájajú stále rovnaké firmy,“ skonštatovala Jurinová.



Dôležité je podľa nej tiež zabezpečenie registra záujemcov o zasielanie správ verejného obstarávania, zavedenie nového dynamického nákupného systému, ktorý bude výrazne ústretový voči malým podnikateľom. „Už začali fungovať trhové konzultácie. Verím, že to všetko stransparentní proces a bude pomáhať pri nastavení podmienok verejného obstarávania. Aj v rámci SK 8 sa budeme snažiť robiť všetko pre to, aby sme robili spoločné centrálne verejné obstarávania,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.