Žilinský kraj spúšťa dotačný systém, lekári môžu žiadať o 30.000 eur

Úspešný žiadateľ môže získať dotáciu na materiálno-technické vybavenie ambulancie. Výzva je určená pre všeobecných lekárov, aj pre špecialistov.

Žilina 25. júna (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spúšťa ako prvý samosprávny kraj nový dotačný systém na stabilizáciu siete zdravotníkov na svojom území. Lekári s trvalým pobytom alebo miestom pôsobenia na území ŽSK môžu v rámci prvej výzvy žiadať od 1. júla do 31. augusta o finančný príspevok od 5000 eur do 30.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že ŽSK vyčlenil na prvú výzvu celkovo 150.000 eur. "Oprávneným žiadateľom o dotácie je fyzická osoba – podnikateľ. ŽSK chce zdravotníkov získať do špecializácií, v ktorých chýbajú. Ale tiež do menších regiónov, kde napríklad lekári odišli do dôchodku a ďalší už o ambulancie nemali o záujem," vysvetlila Remencová.



Úspešný žiadateľ môže získať dotáciu na materiálno-technické vybavenie ambulancie. Výzva je určená pre všeobecných lekárov, aj pre špecialistov. "S nedostatkom lekárov zápasia aj iné kraje. O tomto probléme často diskutujeme na spoločných stretnutiach SK8. Sme prvý kraj, ktorý spustil motivačné programy do praxe. Máme stabilizačný program zamestnancov v našich zdravotníckych zariadeniach, kde je k dnešnému dňu zapojených 167 lekárov a sestier. Novým dotačným systémom dávame príležitosť najmä mladým lekárom, ktorí po skončení štúdia často odchádzajú za hranice Slovenska. Chceme im uľahčiť štart, aby mohli rozbehnúť a vybaviť ambulancie aj doma," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej majú prostriedky pomôcť najmä mladým lekárom. "Aby sa prípadne vrátili zo zahraničia a urobili si atestácie. A aby sme ich dotiahli do menej atraktívnych regiónov, kde ich potrebujeme. Týmto motivačným faktorom sa snažíme obnovovať vekovú štruktúru lekárov. Samozrejme, reflektujeme verejnú minimálnu sieť. Snaha je, aby sme zabezpečili plošne celý kraj. Podľa dopytu, dostupnosti a vekovej štruktúry je to už skutočne nevyhnutné," podotkla Pekarčíková.



Pripomenula, že ŽSK ešte minulý rok v októbri spustil motivačné programy pre študentov a absolventov lekárskych fakúlt. Študenti získali od ŽSK štipendium s tým, že po skončení štúdia budú pracovať v niektorej z jeho nemocníc. "Máme rozbehnutých niekoľko programov – napríklad Štartovné (šesťmesačný príspevok ku mzde), Poď domov (za návrat do rodného kraja) a Naštartuj si svoju kariéru pre zahraničných zdravotníkov, ktorí potrebujú jazykovú prípravu a súčasne program mentorstva v nemocniciach. Program pre podporu vzdelávania lekárov a sestier je jedinečný. Máme pozitívnu reakciu zo zdravotníckych zariadení aj od zamestnancov," dodala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK.