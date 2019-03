Žilinský kraj upozorní na dopravné problémy v okolí Žiliny

Starosta obce Lietavská Lúčka Marián Sliviak podotkol, že kľúčový diaľničný privádzač Porúbka - Lietavská Lúčka sa ešte ani len nezačal pripravovať.

Žilina 7. marca (TASR) – Pomenovanie kritických bodov a problémov, súvisiacich so spustením diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a zjednotenie ďalšieho postupu smerom k Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Ministerstvu dopravy a výstavby SR či vláde, bolo hlavným cieľom pracovného stretnutia, ktoré zvolala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že na stretnutí sa zúčastnili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, starostovia obcí a miest z okolia Žiliny a Rajeckej doliny, zástupcovia odboru dopravy Úradu ŽSK a generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK.



Hovorkyňa ŽSK pripomenula, že NDS plánuje v tomto roku otvoriť viac ako 11-kilometrový úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. "Vzhľadom na meškajúci diaľničný privádzač do Žiliny, ako aj čoraz neprehľadanejšiu situáciu spojenú s komplikáciami na výstavbe priamo nadväzujúceho úseku diaľnice s tunelom Višňové, môže spustenie nového úseku D1 paradoxne spôsobiť výrazne dopravné komplikácie priamo v meste Žilina i v smere od Rajeckej doliny," vysvetlila Remencová.



"Za problém možno podľa nej považovať aj diaľničný privádzač z úseku Lietavská Lúčka, pričom okrem obáv z jeho omeškania nie sú na takzvaný "lievikový efekt" a enormný nárast tranzitnej dopravy dostatočne pripravené ani miestne komunikácie v Žiline. V tejto súvislosti Žiline doslova hrozí dopravný kolaps," upozornil na stretnutí primátor mesta Žilina Peter Fiabáne s tým, že mesto v spolupráci so Žilinskou univerzitou vypracovalo štúdiu, ktorá by pri urýchlenej aplikácii naprojektovaných cestných spojníc metropole severu výrazne pomohla.



Na nepriaznivú dopravnú situáciu sa budú musieť podľa hovorkyne ŽSK pripraviť aj obyvatelia a návštevníci Rajeckej doliny. "Cesta I. triedy z Rajca do Žiliny už v súčasnosti nezvláda nápor motorových vozidiel a na zvýšenú intenzitu dopravy preto doplácajú aj obyvatelia Turia, Višňového a Rosiny. Kvalitu života obyvateľov v dedinách pri Žiline zhoršujú pri nadpriemerných prejazdoch vozidiel aj chýbajúce chodníky popri ceste I. triedy, čím je ohrozená bezpečnosť obyvateľov," zdôraznila Remencová.



Starosta obce Lietavská Lúčka Marián Sliviak podotkol, že kľúčový diaľničný privádzač Porúbka - Lietavská Lúčka sa ešte ani len nezačal pripravovať. "Trpia tým nielen obyvatelia rajeckého regiónu, ale aj zamestnávatelia, a tiež turizmus," uviedol Sliviak.



"Višňové okrem nárastu automobilov prechádzajúcich cez obec trápi aj absencia obslužných komunikácií, kde zhotoviteľ tunela namiesto ich deklarovanej výstavby v prevažnej miere využíva obecné komunikácie," zdôraznila starostka obce Višňové Marcela Halaganová.



ŽSK chce spolu so zástupcami samospráv všetky vyššie pomenované ohrozenia predostrieť ministerstvu dopravy a na rokovaní navrhnúť riešenia. "V prípade neúspechu nevylučujú predstavitelia ŽSK a dotknutých miest a obcí ani razantnejšie formy riešenia kritickej dopravnej situácie v okolí Žiliny," uzavrela Remencová.