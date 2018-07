Žilinský samosprávny kraj zakladá sociálno-ekonomický podnik

Kraj plánuje podporiť regionálny rozvoj s využitím miestnych zdrojov. Mal by zastrešovať tri hlavné oblasti – sociálne podnikanie, správu zatiaľ nevyužívaného majetku a in-house riešenia.

Žilina 2. júla (TASR) – Drobné opravy, údržbu a servis budov, ale aj in-house riešenia či sociálne podnikanie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude zabezpečovať nový sociálno-ekonomický podnik. Jeho zriadenie schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK na svojom pondelkovom zasadnutí.



Prostredníctvom podniku plánuje kraj podporiť regionálny rozvoj s využitím miestnych zdrojov. Mal by zastrešovať tri hlavné oblasti – sociálne podnikanie, správu zatiaľ nevyužívaného majetku a in-house riešenia. "Župa vlastní aj množstvo nevyužitého majetku, ktorý často chátra. Radi by sme nastavili plán investícií, čo s týmto majetkom ideme robiť. Napríklad, ak sa nám podarí nevyužívaný internát prerobiť na štartovacie byty, tak naša eseročka by mala v správe prenájom a správu týchto bytov. Malo by ísť o samostatný fungujúci podnik," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Mnohé služby v kraji sú zabezpečené dodávateľským spôsobom prostredníctvom verejného obstarávania. Tieto služby by sa mohli zefektívniť z časového i finančného hľadiska, keby boli vykonávané vlastnou servisnou organizáciou v pôsobnosti ŽSK. "V oblasti verejného obstarávania presadzujeme maximálnu transparentnosť či inovatívne formy riadenia. Preto zriaďujeme právny subjekt, ktorý bude sociálno-ekonomickým podnikom a bude vykonávať vybrané služby pre samosprávny kraj a jeho organizácie. Týmto sa výrazne obmedzí priestor pre korupčné správanie," uviedla riaditeľka právneho odboru ŽSK Elena Sivová.



Zriadením podniku chce kraj zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní, spoločensky znevýhodnení alebo zdravotne ťažko postihnutí. "Zriadenie podniku je pre župu veľmi dobrou správou, pretože chceme, aby sa začali robiť nové činnosti. Veľmi dôležitou zložkou je aj sociálny podnik, kde by sme vytvorili verejnoprospešné pracovné miesta. Tento spôsob pôjde podľa novej legislatívy, ktorá nie je ešte overená, ale radi by sme sa do toho pustili," uzavrela Jurinová.