Zimný štadión v Kežmarku po rekonštrukcii oficiálne otvorili

Kežmarok 22. októbra (TASR) – Zimný štadión v Kežmarku v pondelok oficiálne otvorili po rozsiahlej rekonštrukcii za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). "Je to naozaj krásny a moderný štadión a som rád, že časť rozpočtu pokryla aj dotácia vlády vo výške milión eur. Je to ďalší z projektov rekonštrukcie infraštruktúry na Slovensku a takto podporujeme nielen veľké národné projekty, ale aj menšie, ktoré majú regionálny význam," uviedol premiér. Prvý domáci zápas sa tam konal pred viac ako týždňom.



Rekonštrukciu štadióna odštartovali na jar 2010 pred prípravou plánovanej zimnej deaflympiády 2011. Prestavba sa začala, no neukončila sa a štadión v Kežmarku bol osem rokov rozobratý, keďže sa doteraz nenašlo dostatok finančných zdrojov na jeho dokončenie. Veľký posun nastal po výjazdovom zasadnutí vlády v Kežmarku v roku 2016, keď mestu schválili uvedenú dotáciu, mesto zároveň vyhlásilo verejnú zbierku. "Bol to prvý impulz na to, že štadión ešte zachránime. Ak by sa prestavba nezačala v krátkom čase, celý stánok by sme museli nakoniec asanovať," upozornil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Nová ľadová plocha má kanadské rozmery podľa noriem NHL, teda 61 krát 26 metrov. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút pri tejto príležitosti poznamenal, že štadión poskytne priestor hokejovej mládeži a Kežmarok sa tak opäť vracia na hokejovú mapu Slovenska. "Vyrástlo tu obrovské množstvo reprezentantov a talentov, ja verím, že aj z týchto chlapcov a dievčat, ktorí tu stoja, vyrastú časom noví reprezentanti. Užší rozmer ihriska je zároveň možné využívať pri príprave slovenských reprezentácií na zápasy v zámorí," uviedol Kohút.



Prestavba ruiny zimného štadióna na multifunkčnú halu sa začala pred rokom v septembri a vyžiada si približne 7,4 milióna eur. Prvá etapa a časť druhej je už ukončená, v najbližších dňoch pribudnú v hľadisku nové sedačky a dobudujú sa aj šatne. Doterajšia investícia predstavuje takmer 4,3 milióna eur. Do budúcna má v Kežmarku vzniknúť aj nízkonákladová multifukčná hala. "Investícia do športovej infraštruktúry má význam nielen pre deti, športovcov, ale má aj vážne a pozitívne ekonomické dôsledky, keďže ju budú môcť využívať aj športovci z iných krajín," konštatoval premiér a zároveň nevylúčil, že vláda SR na svojom utorkovom (23.10.) výjazdovom rokovaní v Kežmarku schváli mestu aj ďalšie prostriedky na dostavbu druhej etapy športovej haly.



Posledný súťažný zápas seniorov Mestského hokejového klubu Kežmarok pred deaflympiádou odohrali 14. februára 2010. Deň pred začatím, 14. februára 2011, však bola deaflympiáda zrušená. O dva roky na to prezidenta Slovenského deaflympijského výboru Jaromíra Rudu uznali za vinného za pokračujúci obzvlášť závažný zločin podvodu so škodou veľkého rozsahu, ktorá dosiahla viac ako 12 miliónov eur. Hokejisti sa na domáci ľad opäť vrátili 13. októbra 2018, kedy odohrali zápas proti Rimavskej Sobote.